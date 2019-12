Trois ans après la mise en œuvre, en 2017, du plan national autisme, à l’initiative de l’ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a décidé de la mise en place, une année auparavant, d’une stratégie de prise en charge des troubles autistiques, le bilan ne semble pas reluisant. C’est ce qu’ont laissé entendre les spécialistes en psychiatrie infantile présents à la Journée scientifique organisée, samedi dernier, à l’EHS Fernane-Hanafi de Oued Aïssi, spécialisé en psychiatrie.

de Tizi Ouzou, Houssem A.M.

Au-delà de la portée pédagogique et scientifique des communications qui ont permis aux étudiants en psychiatrie et en psychologie de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou et autres spécialistes présents d’échanger sur l’actualité des pratiques thérapeutiques de cette pathologie, le propos des intervenants s’est voulu alarmiste. Au point où le

Pr Madjid Tabti du service de pédopsychiatrie de l’EHS de Chéraga évoquera une situation «d’état d’urgence thérapeutique » qui, selon lui, nécessite une mutualisation des efforts impliquant les parents d’enfants autistes en tant que partenaires dans le parcours de soin, en les associant au traitement (TRT) de leurs enfants et en les aidant à affronter leur propre souffrance psychique. La situation, alerte encore le praticien, demande un changement de mentalité et le regard social chargé de préjugés et d’anathèmes sur cette maladie. Ceci, alors que sous d’autres cieux, on tire le meilleur parti de l’intelligence phénoménale reconnue aux enfants autistes, citant l’exemple de l’Etat d’Israël qui s’est imposé comme une référence mondiale, en adoptant une approche inclusive pour les personnes souffrant de ce trouble et qui font l’objet de sollicitude et d’un intérêt particulier de la part des universités et de centres de recherche spécialisés. Tout en soulignant « la volonté de changement affichée des pouvoirs publics (plan national autisme) », le Pr Tabti pointe de nombreuses anomalies qui entourent cette maladie, dans « un pays englué dans ses représentations obscurantistes de l’autisme complaisamment relayées par les pouvoirs politiques, les médias, une large majorité des acteurs de la formation en autisme», déplore-il, estimant qu’il faut mener «un énorme travail pour modifier les mentalités et pratiques en autisme» en raison de «de maltraitances, d’argent public gaspillé, de scolarisation précaire et menacée, de familles épuisées et menacées et d’adultes abandonnés». Sur le plan épidémiologique, l’autisme constitue un problème de santé publique, un phénomène pathologique qui connaît une croissance exponentielle et inquiétante. On compte un demi-million d’autistes en Algérie. Un chiffre qui repose sur des estimations variables selon les sources, explique le praticien, qui décrit « une réalité algérienne » caractérisée par un nombre sans cesse croissant de diagnostics posés et de demandes de soins, une carence de moyens et de dispositifs mis en œuvre, la souffrance des familles et des professionnels ». Parlant de perspectives, le Pr Tabti insiste sur « la sensibilisation des pédiatres et généralistes sur les spécificités du fonctionnement autistique, des difficultés à communiquer, des symptomatologies ambiguës, la constitution d’équipes pluridisciplinaires spécialisées et l’évaluation des enfants TSA, inclure un somaticien, la création de « ponts de confiance » entre les différents professionnels SM et les autres spécialités médicales », dira le spécialiste qui insiste encore sur la mise en œuvre de recommandations nationales de bonne pratique professionnelle du diagnostic et la prise en charge de troubles du spectre autistique (TSA) en fonction des besoins et des moyens du contexte algérien ». n