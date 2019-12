Les éléments de la Protection civile des wilayas de Tipasa, Alger, Blida, Chlef et Aïn Defla se sont relayés, très tôt samedi, pour éteindre un grand feu de forêt qui s’est déclenché dans un des massifs sur les hauteurs de la daïra de Gouraya. Il n’a heureusement touché aucune des habitations de la région de M’haba, non loin des douars Irouane et du quartier Izeghrafene.

Malgré le grand soulagement qu’aucune habitation de la zone n’ait été touchée par le sinistre, on déplore, malheureusement, la perte de plus de 40 hectares de pins d’Alep pour le moment qui ont été détruits par le feu attisé par les vents violents qui ont soufflé sur la région. Selon le responsable de l’unité principale de la Protection civile de la wilaya de Tipasa, on ne déplore, heureusement, aucun blessé et les habitations aux environs de la zone de feu n’ont pas été touchées par les flammes qui ont créé plus de peur que de mal et ont pu être circonscrites grâce aux multiples efforts des pompiers des quatre wilayas environnantes. La survenue de ce sinistre a surpris les responsables du secteur des forêts mais aussi, les éléments de la Protection civile, car la saison de feux de forêt a été clôturée le 30 septembre dernier comme chaque année. Il faut rappeler que les derniers feux déclenchés dans la région de Gouraya ont eu lieu le 31 juillet dernier dans la région de Harbil, qui était restée sans électricité en raison de coupures qui ont touché plusieurs communes de la partie ouest de la wilaya de Tipasa où il a été enregistré près d’une centaine de feux de forêt. La zone la plus touchée, avec cinq feux durant les deux derniers jours, est située à Rabet Sidi Belkacem, à oued Sebt, à Gouraya, un autre à Sidi Benyoucef à Messelmoune, ainsi qu’à M’rabet au niveau de la forêt de Sidi Moussa au Chenoua. La même journée a été marquée par le déclenchement de 5 feux de forêt qui ont détruit près de 20 ha de pins d’Alep et autres maquis et broussailles, qui sont venus s’ajouter à la soixantaine de feux recensés durant le week-end. Des agents des forêts et de la Protection civile, mobilisés sur tous les fronts, n’ont pas été aidés puisque des vents forts ont soufflé toute la journée. Il a fallu mettre en place une surveillance de rigueur dans ces massifs incendiés pour empêcher la reprise des feux provoqués par l’homme, que ce soit délibérément ou par inadvertance, selon les responsables des forêts. Les vents violents qui ont suivi le week-end désastreux n’ont fait que compliquer les choses sur le front des incendies et toutes les équipes sont restées mobilisées pour intervenir en cas de nécessité ou de reprise des feux mal éteints et veiller surtout à ce qu’ils ne touchent pas le réseau électrique dans la zone montagneuse. Selon la Protection civile, des dizaines d’interventions ont été faites en même temps que les équipes de Sonelgaz pour rétablir l’énergie électrique dans des communes dépendant de la daïra de Damous et de Gouraya, en particulier, à Aghbal, Beni Milleuk, Messelmoune afin de rétablir l’électricité à Harbil pour que la situation redevienne normale dans la partie ouest de la wilaya. Selon les responsables des forêts, la majorité des feux sont d’origine humaine aidés par la variété de nos forêts qui sont des pinèdes à 75% et, par conséquent, très inflammables. Après l’extinction des feux au niveau des communes montagneuses de Cherchell, à Messelmoune, Aghbal et Damous, rétablis, sauf dans la zone d’oued Harbil, 57 autres feux de forêt ont été signalés durant le weekend, dont une vingtaine ayant causé d’importants dégâts, soit la destruction de près de 17 ha de pins d’Alep où près d’une vingtaine de camions anti-incendie ont été mobilisés pour venir à bout de deux feux qui ont été attisés par les vents qui soufflaient à 60 km à l’heure, aidés par la sécheresse qui a touché tous les végétaux, sans oublier les difficultés d’accès aux zones concernées car très accidentées. Selon le dernier bilan d’intervention de la saison estivale, les feux ont détruit plus de 200 ha de forêt, des dizaines d’hectares de maquis, de broussailles, de récoltes, de bottes de foin, des centaines d’arbres fruitiers ainsi que des dizaines de quintaux de pommes de terre stockées, sans oublier des centaines de ruches.