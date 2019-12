Le président de la République a annoncé la création d’un département ministériel dédié aux start-up et à la micro-entreprise, ainsi que des incubateurs dans toutes les grandes villes du pays. L’annonce est intéressante à plus d’un titre. Les start-up font les beaux jours de beaucoup de « petits pays » devenus grands grâce à l’innovation et la technique de jeunes créateurs dans les nouvelles technologies. Les jeunes porteurs de projets devraient ainsi se réjouir de cette annonce. Mais il faudrait attendre pour juger sur pièce et ne pas s’enflammer pour une annonce qui reste à confirmer sur le terrain. La création d’une banque de start-up qui sera chargée de suivre et d’accompagner les jeunes porteurs de projets est également de bon augure. L’innovation est un moteur majeur de productivité, de croissance économique et de développement. L’Algérie malgré des potentialités reconnues reste en retard dans des domaines qui ont pris un envol fabuleux ailleurs. La justification protectionniste n’est plus défendable aujourd’hui avec la domination mondiale des GAFA. L’on combat mieux cette hégémonie en faisant confiance à sa jeunesse. L’on répète à l’envie, et ce depuis au moins une décennie, la nécessité de faire face aux défis d’intégration régionale à travers la libéralisation des initiatives du potentiel de la jeunesse. De la terminologie sans suite véritable. L’Algérie est probablement l’un des rares pays au monde qui enregistre des lacunes dans ce domaine, ce qui la place dans la queue de peloton du classement des pays branchés. Des pays ont construit de véritables économies grâce aux start-up et aux technologies numériques. Sauf que ces pays-là proposent un environnement adéquat à l’éclosion et la croissance de ces entreprises du futur, et ce dans tous les domaines d’application. Il faut justement travailler sur l’amélioration de l’environnement global pour ouvrir les possibilités qui ne demandent qu’à éclore.