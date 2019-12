Les participants à une rencontre consacrée au tri sélectif des déchets, organisée samedi à Sidi Bel-Abbès, ont plaidé pour le renforcement la formation environnementale en milieu scolaire. Les intervenants à cette rencontre qui a regroupé des cadres de la direction de l’environnement et des membres d’associations locales, ont souligné l’importance de renforcer la formation dans le domaine environnemental au niveau des établissements scolaires, en vue d’ancrer la culture environnementale aux générations montantes leur permettant de contribuer à la protection de l’environnement. L’universitaire Kortobi Hamza, cadre au centre national des formations environnementales à Alger, a mis l’accent sur la formation des éducateurs sur le mode de transmettre l’information à l’enfant pour acquérir une culture environnementale le rendant un élément efficace et positif dans la société.

L’éducation environnementale est un programme universel visant à changer les mentalités et les comportements vis à vis de l’environnement à l’âge précoce par une formation des éducateurs sur les nouvelles pédagogies, a-t-il souligné.

Le président de l’association locale «Jeune volontaires», Sid Ahmed Aidoune, a insisté sur l’importance de ces sessions de formation destinés aux éducateurs environnementaux qui leur permettent de mieux mener les campagnes de sensibilisation sur le tri sélectif des déchets organisée chaque année au niveau de différents établissements scolaires. La session de formation de quatre jours, initiée par cette association en collaboration avec la direction locale de la jeunesse et des sports au profit d’animateurs des clubs environnementaux, aborde de plusieurs axes traitant, entre autres, du tri sélectif des déchets ménagers, de la formation environnementale au sein des écoles, des méthodes et techniques de gestion intégrée des déchets et du rôle de l’éducation environnementale dans la préservation et la protection du milieu. n

