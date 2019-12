Un quota de 2 500 logements sociaux locatifs, réalisés à travers de nombreux sites dans la commune de Sidi Bel Abbès, sera distribué entre la fin de l’année et le début de la nouvelle aux bénéficiaires éligibles et remplissant les conditions, a précisé le chef de la daïra de Sidi Bel Abbès.

Selon le responsable, le quota de logements sera attribué aux demandeurs ayant déposé leurs dossiers avant 2011, tout en respectant l’ordre chronologique de leur dépôt, les conditions sociales du demandeur ainsi que son revenu mensuel. La priorité sera donc accordée aux habitants des bidonvilles, ceux issus du programme de la résorption de l’habitat précaire et aussi ceux habitant des caves et terrasses des immeubles et dans les garages. Les services de la daïra de Sidi Bel Abbès ont, dans ce contexte, recensé 1 350 citoyens qui nécessitent un relogement. Le chef de la daïra a expliqué que ses services, par ailleurs, ont reçu

29 000 demandes sur le logement social locatif (LSL) dont 1 200 demandes déposées dans les normes. Parmi l’important nombre de demandeurs, 15 000 dossiers ont été évalués et seront étudiés par la commission chargée de l’étude des dossiers pour décider de leur sort, a-t-on souligné. Outre le lancement des travaux d’un quota de logements sociaux locatifs au cours du premier semestre de l’année 2020 pour les distribuer aux postulants de l’année 2014 et plus.

Tefassour

Le P/APC suspendu de ses fonctions

Le président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Tefassour dans la daïra de Mérine, distante du chef-lieu de Sidi Bel Abbès de

90 km, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, conformément à l’article

43 de la loi 10/11 du code communal. La décision émanant du wali de Sidi Bel Abbès ferait suite à la condamnation du P/APC d’obédience FLN à un an de prison ferme après son accusation de dilapidation de deniers publics et attribution de marchés publics non conformes à la règlementation.

En effet, le mis en cause avait comparu en novembre dernier devant le tribunal de première instance et condamné à une peine d’une année de prison ferme, à laquelle il avait interjeté appel. N. B.