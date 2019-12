Une surface globale de 1850 hectares de terres agricoles inexploitées par les bénéficiaires a été récupérée cette année dans la wilaya de Saida, a-t-on appris samedi auprès de la cellule d’information de la wilaya. Ces terres, attribuées dans le cadre de la mise en valeur et le soutien à l’investissement agricole, ont été récupérées suite à des inspections d’une commission de wilaya compétente qui a adressé des mises en demeure à 10 bénéficiaires avant la résiliation des contrats de concession, a-t-on indiqué. Les terres agricoles récupérés sont réparties à travers les régions de Oued Tekkouk (commune de Aïn Skhouna), de Maghdar et Mechraâ Benhaouar (commune de Maâmora), de Hamra (commune de Sid Ahmed), a-t-on précisé à la direction des services agricoles. Quelque 9.500 ha de terres agricoles attribués à 49 bénéficiaires ont fait l’objet d’inspection dans le cadre du programme d’assainissement du foncier agricole dans différentes communes de la wilaya de Saïda. Il est prévu, dans ce cadre, la récupération de toutes les terres agricoles dont les bénéficiaires n’ont pas concrétisé leurs projets agricoles d’investissement, a-t-on indiqué. Les bénéficiaires retardataires seront remplacés par d’autres projets de développement du secteur agricole au titre de cette opération à laquelle les autorités locales ont accordé un grand intérêt. La surface globale des terres attribuées dans le cadre des projets d’investissement agricole dans la wilaya de Saida a atteint 14.100 ha répartis sur 212 bénéficiaires pour l’arboriculture et l’élevage, selon la DSA.

