Reporters : Avant son assassinat, cheikh Belahmar, personnage controversé par excellence, était connu pour ses dons de« raqui » et de guérisseur qu’on venait voir des quatre coins du pays. Surgi de nulle part dans la région de Relizane, il a représenté pendant les dernières années un phénomène social singulier et qui n’a pas fini de nous intriguer. Quel est le secret de l’audience de ce type de personnage ?

Saïd Djabalkhir : Avant toute réponse, il faut insister pour souligner le fait que tout crime est condamnable et que l’assassinat de Belahmar est un acte abominable. Pour revenir au personnage et aux pratiques de guérisseur qui l’ont rendu célèbre, je dirai qu’il n’est pas le seul à l’être même si son cas est devenu pendant un moment un phénomène national. Sa popularité, comme celle de beaucoup de guérisseurs et de « raqui », permet de poser des questions sur l’état de notre société et sa perméabilité pour une part importante aux pratiques magiques et à des personnes qui prétendent guérir et soulager en dehors de l’exercice légal de la médecine.



Que voulez-vous dire ?

Je voulais dire que la persistance de la pensée magique dans l’imaginaire collectif algérien laisse les gens considérer les guérisseurs et les « raqui » comme des gens de bien qui ont réponse à tous les maux et tous les problèmes, jusqu’à se méfier de la médecine et de la science et jusqu’à inciter d’autres questions, tout aussi inquiétantes, sur l’état de la société elle-même, sur sa vigueur et sa solidité et les valeurs qui la gouvernent. Pour une large part, malheureusement, la société algérienne est encore profondément versée dans les croyances populaires, les mythes et les légendes d’un autre temps et qui datent de siècles lointains. Quand ces croyances deviennent la norme, au détriment de la science, cela pose évidemment problème et incitent à des pratiques douteuses.



Qui ont permis ces fonds de commerce ?

Oui, c’est devenu un « fonds de commerce » très juteux. Belahmar, comme d’autres, ont gagné non seulement en influence mais en argent aussi. Ils ont gagné cet argent sur la souffrance d’autrui, alors que rien ne permet de valider ni de garantir les solutions thérapeutiques qu’ils affirment apporter. Les chaines de télévision privées ont beaucoup contribué à ce fonds de commerce dans la mesure où elles ont contribué à décupler l’audience de ces « guérisseurs » et à les faire entrer dans tous les foyers où l’on regarde la télévision, c’est-à-dire presque tous. Leur responsabilité dans ce cas pose aussi problème et devrait inviter à un débat, un vrai, sur l’offre médiatique dans notre pays.

Quelle valeur peut-on accorder à cet accompagnement religieux qui est « la roquia ». Pourquoi a-t-elle autant de succès chez beaucoup de nos compatriotes ?

La roquia a un succès parce qu’elle est liée à la religion. Elle reste une pratique et une tradition qui a ses normes et ses spécialistes. On peut en débattre, mais pour moi, la majorité de ces soi-disant guérisseurs sont des imposteurs et des charlatans qui profitent de la vulnérabilité de certains et sont susceptibles, comme cela s’est vu, de mettre la vie des gens qui les sollicitent en danger.

