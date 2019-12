L’industrie nationale vit actuellement l’une des pires situations depuis l’indépendance du pays. Après plus d’une décennie de stagnation, son apport au PIB ne parvenant pas à dépasser les 5% ou plus simplement de la richesse nationale, l’appareil de production nationale vient de perdre son dynamisme en raison de plusieurs facteurs, le climat de méfiance, de suspicion né de l’incarcération de nombreux hommes d’affaires ayant pignon sur rue et d’un mouvement citoyen qui appelle au retour de l’éthique dans les affaires, un secteur bancaire refusant ou hésitant à accorder des crédits aux opérateurs et une administration économique loin de rompre avec les pratiques bureaucratiques. L’impact sur la branche a été une moindre productivité et une panne de l’investissement accentuée par une baisse, depuis 2014, de la commande publique qui était malheureusement le seul relais principal de croissance ces dernières années. Cette situation de léthargie d’un secteur industriel, dont les autorités attendent une plus grande diversification de l’économie nationale, une plus grande intégration de l’appareil de production et du coup, la réussite d’une politique de substitution aux importations pour réduire la facture des importations et rétablir les équilibres extérieurs ainsi qu’un levier important des exportations hors hydrocarbures du pays, a été aggravée par des décisions incohérentes prises par le gouvernement Bedoui. A tel point qu’on se demande si avec cette situation de fait accompli, le nouveau président de la République ne se retrouve pas otage de décisions inadéquates qui ont suscité le mécontentement des opérateurs depuis plusieurs mois sans que cet Exécutif n’ose faire machine arrière. Qu’il s’agisse de l’importation de véhicules d’occasion de moins de trois ans, du rationnement dans les importations de véhicules et des kits électroménagers, de la note de l’Abef d’obliger les opérateurs de la filière électroménagers à recourir à des crédits à court terme pour financer leurs importations, toutes ces mesures prises par les ministres du Commerce, de l’Industrie et des Finances l’ont été sans consultation des professionnels et des spécialistes du secteur. Résultat des courses, la première mesure risque de faire flamber l’euro sur le marché parallèle et donc de porter atteinte au pouvoir d’achat de la majorité des citoyens, les deux dernières pourraient entraîner la paralysie de toute la filière.

Qu’on se rappelle, nous avions alerté l’opinion publique sur le fait que recourir au crédit extérieur à court terme, pour financer les importations, comportait le risque d’augmenter notre dette extérieure et de conduire à des difficultés d’approvisionnement en kits, pouvant entraîner un arrêt de la filière électroménager-électronique. Le Forum des chefs d’entreprise dans la foulée vient d’interpeller le nouveau président sur les effets de ces décisions arrêtées par le précédent Exécutif censé gérer les affaires courantes.

Véhicules et électroménager : stop aux importations déguisées

Encore une fois, ce n’est pas avec des décisions administratives qu’on peut réduire les importations. Les gouvernements précédents ont essayé les licences d’importations, l’interdiction d’importation de 1 000 produits puis leur forte taxation, toutes ont échoué à réduire la facture sans que le ministre du Commerce, qui a géré ces dossiers, n’ait présenté sa démission. Les spécialistes ont maintes fois appelé à l’application de la loi sur les normes, pourtant retenue par la tripartite comme meilleure solution à l’envolée de la facture importation.

Un seul levier, la lutte contre la surfacturation, un sport national pratiqué par nombre d’importateurs et d’industriels véreux et qui représente une part non négligeable des importations (30 %, selon un ex-ministre du Commerce) permettrait de compenser la facture d’importations de kits et de préserver les équilibres macro économiques. Mais là où on ne peut pas suivre le Forum des chefs d’entreprise, l’Etat ne peut donner à tout ce monde d’opérateurs des licences pour importer les kits quand on sait qu’une bonne partie pratique le SKD, une autre importation déguisée et qu’aucun (véhicule ) ou peu (électroménager) n’ont pu atteindre la phase CKD (une plus grande intégration). La fermeté est de mise, on ne peut jouer avec la devise si sensible quant à un retour à l’équilibre de la balance des paiements. L’assainissement des filières des kits et de l’électroménager des opérateurs, qui font de l’importation déguisée ou ayant réalisé des progrès insignifiants depuis le démarrage de leurs activités, demeure la solution. Pour la première catégorie, zéro intégration, elle doit faire partie de la liste noire. Pour ceux qui font du SKD et qui ont réalisé quelques progrès dans l’intégration, ils pourraient bénéficier d’une période transitoire pour mieux intégrer leurs produits. Mais le gros devrait aller aux entreprises qui ont réalisé des progrès importants dans l’intégration industrielle.

Absence d’une véritable stratégie industrielle

Revenons aux engagements du président Tebboune et à son discours-programme prononcé lors de sa prestation de serment concernant le volet industrie, il prône une politique rénovée avec la définition d’un nouveau cahier des charges dans la filière véhicules, une politique de substitution aux importations avec l’arrêt notamment des importations de produits fabriqués localement, l’amélioration du climat des affaires, des encouragements aux producteurs et investisseurs honnêtes.

Il a commencé par rassurer la communauté d’hommes d’affaires en affichant sa volonté de favoriser l’investissement productif en substitution aux importations et les jeunes promoteurs de micros entreprises et de start-up ainsi que le développement de la PME.

Il lui reste à affiner sa stratégie économique, en particulier dans le secteur de l’industrie qui connaît un grand retard dans sa modernisation et son intégration. Le potentiel existant est fort prometteur : complexes sidérurgiques de Jijel et d’Oran, plusieurs unités de montage de véhicules, un embryon de sous-traitance automobile, des dizaines d’usines pharmaceutiques, des usines de tracteurs, de moteurs, de fabrication de turbines à gaz, complexes de production d’engrais, diverses unités de production de matières plastiques et de produits chimiques, complexes textiles notamment à Relizane. Reste à accélérer son intégration avec le développement de la pétrochimie et un tissu de milliers et de milliers de PME gravitant autour de ces complexes industriels qui contribueront à cette meilleure intégration, voire cette insertion dans la chaîne des valeurs internationales qui permettraient de satisfaire les besoins nationaux et de conquérir les marchés extérieurs. Tout cela demandera un minimum de trois à cinq ans pour se mettre en forme et pour cueillir les fruits de cette politique. Sur ce volet industriel, là, également, Abdelmadjid Tebboune mettra en jeu sa crédibilité. n

