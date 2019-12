Abdelmadjid Tebboune a effectué, hier, sa première sortie de président, 72 heures après son investiture ayant eu lieu jeudi dernier. Le président a inauguré, hier, la foire de la production nationale, un évènement dédié habituellement à faire la promotion du made in Algeria et de l’entreprise algérienne que Abdelmadjid Tebboune dit vouloir placer au cœur de son action économique.

Cependant, dans sa politique de soutien à l’entreprise et à la production nationale, dont les grands axes ont été esquissés lors de sa campagne électorale ainsi que dans son discours d’investiture, M. Abdelmadjid Tebboune avait souligné vouloir privilégier, les start-up, les entreprises dont la contribution à la création de richesses, d’emplois et à la fiscalité ordinaire était régulière. Le soutien à la production nationale suppose que l’on régule l’activité économique en assainissant l’environnement direct dans lequel évolue l’entreprise algérienne. Cela passe, bien évidemment, par la régulation du commerce extérieur et les importations qui alimentent en grande partie les circuits informels de l’économie qui sont les premiers concurrents directes de l’entreprise algérienne. La régulation du commerce extérieur était l’un des terrains favoris du président lorsqu’il était appelé, en été 2017, à assumer les fonctions de Premier ministre en remplacement d’Abdelmalek Sellal. Il avait alors décidé d’étendre les licences d’importations à plusieurs produits, dont la valeur est pesante sur la structure des importations. Hier, à la Safex, alors qu’il rendait visite aux différents exposants à la Foire de la production nationale, M. Abdelmadjid Tebboune est revenu sur l’enjeu d’une régulation du commerce extérieur, aussi bien en matière de recettes qu’au plan de la compétitivité dont bénéficieront les entreprises algériennes. Il a ainsi lancé un appel contre le gaspillage du pain, estimant qu’il était «inconcevable» que l’Algérie importe du blé pour gaspiller le pain. «Acheter du blé pour gaspiller le pain est une perte en devises», a-t-il déclaré en marge de la 28e édition de la Foire de la production nationale, qu’il a inaugurée au Palais des expositions des Pins Maritime. Les importations nationales en blé tendre avoisinent 6,2 millions de tonnes annuellement. M. Abdelmadjid Tebboune semble reprendre ainsi à son compte les décisions prises récemment par le gouvernement pour réduire les importations en céréale, en définissant les besoins réels du marché national qui ne devraient pas dépasser 4 millions de tonnes par an. Durant sa première conférence post-élection, M. Abdelmadjid Tebboune avait déclaré que 20 à 25% de la facture alimentaire sont dus à la surfacturation des importations et que l’une des batailles à mener pour ramener la facture à des niveaux soutenables consiste à lutter contre le phénomène de la majoration des importations. Depuis la mi-2015, l’Algérie a mis en place des mesures de contingentement de ses importations au moyen de licences d’importation qui, au départ concernaient les produits les plus coûteux, dont les véhicules, le rond à béton, le ciment, avant que ces licences ne soient étendues sur plusieurs autres biens et consommables. Une liste de plus de 800 produits suspendus à l’importation a été ensuite rendue publique, avant que le gouvernement Ouyahia ne mette en place une nouvelle batterie de restrictions, dont les blocages administratifs et bancaires. Un droit de douane additionnel a été ensuite inclus dans la loi de finances 2019, dédié essentiellement à surtaxer les produits inessentiels et/ou fabriqués localement. Le gouvernement Bedoui a décidé quant à lui de réduire les importations en volume, dont les achats en céréales et en poudre de lait. Depuis juin dernier, l’Algérie a diminué ses importations en céréales permettant au trésor public d’économiser un (1) milliard de dollars dont 908 millions de dollars de blé dur. M. Abdelmadjid Tebboune compte, lui, s’attaquer au phénomène de la surfacturation qui, selon lui, pèse pour un quart dans la facture des importations. L’ex-ministre du Commerce, Bakhti Belaib, avait jeté un pavé dans la marre en indiquant qu’un tiers de la facture des importations était dû à la surfacturation.