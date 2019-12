Disposant de plusieurs carrefours localisés à proximité de la DSP, des sièges de la commune et de la BDL, rue du 1er-Novembre, ex-siège de la Sûreté de wilaya boulevard Bouaziz-Saâdi, du stade Zerdani-Hassouna, connaissant un flux remarquable de véhicules tout le long de la journée, la ville d’Oum El Bouaghi étouffe aux heures de pointe en raison de l’anarchie de la circulation routière engendrant parfois le blocage des routes, notamment au niveau de la rue Yousfi-Mahmoud (en aval) ou de la DSP et la commune.

D’Oum El Bouaghi, Kader M.

Cette situation n’aurait pas existé si les feux tricolores, dégradés lors des émeutes de 2011, régulant auparavant la circulation au niveau des carrefours avaient été réhabilités. Ne cessant de connaître une expansion urbanistique importante avec les nouvelles cités et quartiers érigés à la faveur des divers programmes de réalisations de logements dans le cadre des formules diverses (LSP, promotionnels, sociaux), le chef-lieu de wilaya abrite près de 100 000 habitants.

Cette expansion se doit normalement d’être accompagnée par d’autres opérations et commodités nécessaires pour permettre à la population un meilleur cadre de vie et une quiétude.

L’opération de réhabilitation en cours, après plus de 8 ans d’attente, des poteaux de feux tricolores visibles dans les carrefours attendant leurs équipements, atténuera-t-elle brouhaha, klaxons, rixes de la circulation régnant au chef-lieu de wilaya lors des heures de pointe ? Cela demeure le souhait de toute la population.

D’autre part, un autre phénomène particulier à Oum El Bouaghi contrairement aux autres grandes agglomérations de la wilaya, voire du pays, ne cesse aussi de prendre de l’ampleur, la prolifération des véhicules «clandestins» appelés communément «fraude».

Ces derniers participent aussi à l’anarchie par leur squat des espaces pour le stationnement. Car ils sont présents sur les espaces publics réservés aux piétons, les trottoirs, gênant parfois les activités des riverains, causant des bagarres. En l’absence d’un plan de circulation rigoureux, le chef-lieu de wilaya est confronté quotidiennement à une circulation routière anarchique. Des poids lourds causant des désagréments aux habitants circulent librement et sans être inquiétés à l’intérieur des cités résidentielles, El Moustakbel, El Houria, El Adhwa, avec tout l’impact et les risques d’accidents qui peuvent en découler, des aires de jeux et chaussées et routes transformés en parkings par des jeunes en quête d’argent de poche imposant leur diktat aux automobilistes. n