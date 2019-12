Une Journée d’étude autour de la thématique centrale «le Théâtre amazigh Mobilité et Interaction» a été animée, hier, par le metteur en scène Omar Fettmouche et l’universitaire Meftah Khellouf, et cela dans le cadre des Journées nationales du théâtre amazigh, qui prendront fin ce soir au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA).

C’est à la salle des conférences M’hemed-Benguettaf que les deux spécialistes ont donné leur point de vue, artistiquement et académiquement sur cette problématique. Le dramaturge et metteur en scène Omar Fetmouche a déclaré que « le théâtre d’expression amazighe n’a pas changé de thématique, il est resté dans l’intégralité des spectacles que je connais. J’ai vu plus de 70 pièces et elles se ressemblaient toutes, elles traitent des sujets politiques et critiquent le pouvoir ». Il a ajouté que le théâtre amazigh se caractérise par « ce qu’on appelle le théâtre de la confrontation ».

Selon l’intervenant, cette couleur théâtrale a nécessité l’existence d’associations et de coopératives, et c’est une grande dynamique qui a conduit à l’organisation de festivals, dont le Festival Amezgoun N Jarjara à Tizi-Ouzou dans les années 1980. « Le Théâtre régional de Béjaïa était parmi les premiers à initier la production de pièces de théâtre en langue tamazigh de manière professionnelle et officielle lorsque Mohamed Fellag était directeur du théâtre et de la direction du théâtre». Il ajoutera, que « le début est une pièce « Sin Eni » de Mohand Ouyahia, connue sous le nom artistique de Mohya. C’était avant la reconnaissance de la langue amazighe nationale et officielle ». « Ce mouvement a d’abord généré un désir d’expression. Deuxièmement, ce théâtre est considéré comme l’un des principaux moyens d’expression, et les praticiens et les créateurs ont trouvé que le théâtre était la meilleure façon de le faire», selon ce que Fatmouche a mentionné dans son intervention.

Pour sa part, le Dr Meftah Khellouf, qui s’est attaqué à cette question du côté de la critique académique, et connaisseur du mouvement du théâtre amazigh, il dira que « le théâtre amazigh en Algérie a fait des pas de géant malgré les difficultés et sa naissance douloureuse. Mais que son espoir est plus grand que sa douleur et l’opportunité est maintenant disponible pour présenter une alternative mondiale qui découle du théâtre amazigh ».

L’universitaire a ensuite parlé de la stratégie du discours dans le théâtre amazigh entre les défis du destinataire et la préservation de l’identité. « Avant cela, nous devons faire la différence entre le théâtre de langue amazighe et le théâtre amazigh » et, selon son expérience, il a souligné que « la plupart des représentations théâtrales sont de langue amazigh et non un théâtre amazighe, et pour cela, nous devons reconsidérer bon nombre des œuvres théâtrales soit en le répétant, en lui donnant une dimension amazighe, ou en le rebranchant avec des idées».

Il a souligné que le texte devrait « émaner de la culture berbère », et « nous pouvons lui donner une dimension mondiale et citer des idées, mais la base doit être celle de la culture berbère». Il a ajouté qu’il est « nécessaire de travailler sur la stratégie de spectacle ou la stratégie de temps de spectacle, ainsi que la stratégie de construction de personnage ».

Pour sa part, le Dr Leïla Ben Aïcha, qui a animé cette rencontre, souligne à son tour que « le théâtre amazigh est une course pour critiquer l’autorité et affronter la situation politique en l’exprimant dans un art théâtral ».F. D.

