La pièce «La ville de Nano », écrite par Kenza Mebarki et mise en scène par Souhail Boukhadra, sera présentée le 23 décembre au Théâtre régional d’El Eulma. « Tout est près afin d’accueillir ce nouveau spectacle destiné aux enfants et aux adolescents. Cette pièce a été mise en scène d’après le texte du lauréat du 3e prix de l’Institut arabe du théâtre, Kenza Mebarki, fin 2018 », a indiqué le directeur du Théâtre régional d’El Eulma de Sofiane Attia, à Reporters. Il a aussi révélé que cette pièce est la nouvelle production des œuvres théâtrales destinées aux enfants et aux adolescents produites par le Théâtre régional d’El Eulma. « Nous voulons que cette pièce soit promue en termes de médias et de critiques, d’autant plus que le texte de la pièce a remporté un prestigieux prix, remporté par l’écrivaine algérienne Kenza Mebarki durant l’année 2018».

Nous avons, par ailleurs, contacté l’auteure du texte qui a exprimé sa joie de voir «naître son texte sur scène ». Selon elle, travailler avec le metteur en scène Souhail Boukhadra est un grand «soulagement». Elle s’est dite «satisfaite d’avoir mis en scène son texte par un talentueux jeune metteur en scène. Nous attendons juste de le voir sur scène pour que cette satisfaction soit entière ». L’auteure a profité de l’occasion de la mise en scène de son texte pour parler de l’absence de soutien à « la production de pièces de théâtre pour enfants par des institutions affiliées au ministère de la Culture, qui avaient auparavant financé des productions théâtrales». «Je déplore aussi le fait que les hommes d’affaires refusent d’apporter leur soutien, bien qu’ils avaient exprimé leur volonté à contribuer au début.»



Kenza Mebarki aspire à révolutionner le théâtre pour enfants

Sur la pièce, elle a déclaré que l’œuvre sera une nouvelle révolution dans le théâtre pour enfants à travers « la nouvelle présentation en profondeur des sujets traités et portent une forme différente, en se concentrant sur la scénographie moderne et en utilisant l’éclairage numérique». Elle a aussi indiqué, dans ce contexte, que cette représentation théâtrale verra pour la première fois l’utilisation de l’hologramme, un écran tridimensionnel. En affirmant que « cela sera utilisé pour la première fois dans le monde arabe ».

Sur la thématique principale du texte, Kenza Mebarki souligne que cela « tourne autour de l’histoire de deux garçons arabes transportant des nano-inventions dans des robots miniatures portant des héritages de leurs pays. Ils se rencontrent au Centre arabe de Nano pour lancer leurs inventions et les emmener dans la ville de Nano, la ville du futur qui a un esprit arabe et s’ouvre à un patrimoine humain mondial commun. »

Elle poursuit que deux symboles du patrimoine mondial sont mis en relief dans la pièce. En premier, le célèbre Rubik’s Cube, qui représente un symbole mathématique d’ingénierie et un jeu de renommée mondiale. Le deuxième symbole est celui des escargots qui est utilisé par certains peuples à des fins cosmétiques, en plus d’utiliser le texte de l’escargot comme symbole de séquences mathématiques et astronomiques.

La dramaturge explique à propos de l’écriture de cette pièce «j’ai commencé à écrire son texte à partir de l’effet problématique, en me posant les questions, avons-nous la possibilité de nous opposer à l’accélération du développement technologique dans un monde où il n’y a pas de repos pour une seule personne ? Persévérons-nous et prétendons-nous forcer nos enfants à boycotter les appareils numériques et Internet, avec tout le bruit numérique qui les entoure ? » Kenza Mebarki confie, dans ce sillage : « Je dédie ce travail, (la ville de Nano) aux enfants et adolescents d’aujourd’hui, qui sont dans la tranche d’âge de 14 à 18 ans, car ils sont très en avance dans le monde numérique. Mon message à travers cette pièce artistique est de leur montrer scientifiquement les méfaits des produits numériques et ainsi comment les utiliser afin qu’ils puissent bénéficier intelligemment de cette numérisation. »

F. D.

Articles similaires