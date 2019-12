L’appel à un dialogue sérieux et à la concertation de même que le changement profond de la Constitution sont parmi les points phares inscrits dans les priorités du nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le politologue et professeur universitaire Mustapha Bourzama apporte son éclairage sur l’offre de dialogue et sur les approches qui s’offrent pour une réforme profonde de la Constitution, la révision de la loi électorale et celle sur les partis. Le politologue estime que «le président Tebboune a compris qu’il faut ouvrir le chantier du dialogue en n’excluant personne, que ce soit avec le mouvement populaire, les partis politiques ou encore avec toutes les idéologies qui composent le peuple algérien». C’est pourquoi, dit-il, «je considère qu’appeler le Hirak avec toutes ses différentes composantes à dialoguer est un pas sérieux et important pour sortir avec un consensus et aller ensuite, en toute sérénité, vers l’édification de la nouvelle République à laquelle aspirent tous les Algériens». Une nouvelle République qui, poursuit-il, sera «totalement différente de la précédente qui était, en réalité, une dictature sous le couvert de la démocratie».

Estimant encore que tout problème peut trouver solution à travers le dialogue, il qualifie le dialogue auquel appelle le chef de l’Etat de «sincère, d’autant qu’il s’adresse à toutes les idéologies, tous les courants de la société algérienne, sans distinction et sans exclusion, afin que toutes les parties, Hirak, partis, société civile et autres, puissent s’asseoir autour d’une même table, débattre et réfléchir ensemble à comment aller vers une nouvelle République basée sur le principe de la loi et ayant une vision institutionnelle». A propos des conditions du Hirak et des partis pour aller au dialogue, notamment la question des détenus, le politologue reste optimiste en notant qu’«à part ceux qui ont des affaires de corruption et d’argent sale, il est pratiquement certain que les autres n’auront pas à s’inquiéter». Pour les détenus de l’emblème amazigh, M. Bourzama réponds : «Je dis que nous sommes tous amazigh, que nous appartenons tous à un même pays, quelles que soient nos régions, nos idées ou nos idéologies. Si je préfère ne pas trop m’étaler, c’est parce que je ne veux pas sembler me mêler du travail de la justice. Nous avons tellement décrié la « justice du téléphone » qu’il me semble, aujourd’hui, que nous ne pouvons pas dire ce que doit ou ne doit pas faire la justice. Faisons-lui confiance et je pense qu’à part les cas que j’ai cités plus haut, à savoir ceux impliqués dans les affaires de corruption et d’argent sale, l’optimisme est de mise pour les autres».

Proposition de deux approches pour la révision de la Constitution

Concernant la révision de la Loi fondamentale du pays, un point qui fait l’unanimité, surtout que celle-ci ait été «révisée trois fois lors des deux dernières décennies», le politologue déclare : «A mon avis, il y a deux approches qui s’offrent au nouveau président. La première est qu’il parte vers la révision de la Constitution avant la dissolution des assemblées élues, à savoir l’Assemblée populaire nationale (APN) ainsi que les assemblées populaires de wilaya et communales (APW/APC).

Dans ce cas, il y aura un problème, car tout le monde sait très bien que le peuple ne fait plus confiance à ces instances élues qui ont perdu toute crédibilité à ses yeux. Et partant, le Président risque, à son tour, de perdre la confiance du peuple s’il les laisse en activité telles quelles encore plus longtemps.

Ce qui nous mène vers la deuxième approche, laquelle, à son avis, serait plus judicieuse à entreprendre. «Dans ce cas, le chef de l’Etat devrait, d’abord, aller à la révision de deux lois : la loi électorale et la loi sur les partis, et ce, afin qu’on puisse voir naître de nouveaux partis et que ceux déjà existants puissent se restructurer». Après cette étape, préconise-t-il, il sera possible alors d’aller vers des élections législatives (APN) et des élections locales (APW/APC) anticipées.

«Avec les nouvelles composantes de ces instances élues, le peuple devrait avoir, assurément, une plus grande confiance en ses élus qui seront les élites qu’il aura choisies pour porter sa voix. Des élites qui feront partie de la nouvelle ère dans laquelle entre l’Algérie», note-t-il.

Ce n’est qu’après ces étapes importantes qu’on pourra faire passer la Constitution par le Parlement pour adoption, indique-t-il, car il aura eu, ainsi, «la légitimité populaire à travers des élections transparentes».

Bien sûr qu’entretemps, et parallèlement à ces opérations, la révision de la Constitution sera entre les mains des experts constitutionnels, des élites, les partis et toute autre partie pouvant apporter sa contribution pour la confection de la nouvelle Loi fondamentale du pays et qui devrait faire le consensus entre tous les intervenants.

Ce sont donc des chantiers qui peuvent être ouverts parallèlement et qui finiront par converger lorsqu’ils seront prêts. Après ces différentes étapes, la nouvelle Constitution pourra alors être soumise à la consultation populaire par voie référendaire.<

