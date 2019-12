Mobilis participe à la foire de la production nationale dans sa 28e édition, qui se tient du 22 au 30 décembre 2019 au Palais des expositions (SAFEX), les pins maritimes-Alger sous le thème «une économie diversifiée, créatrice et compétitive».

Évènement économique majeur par excellence, ce rendez-vous annuel de référence représente la vitrine incontournable de l’économie nationale, en vue d’asseoir une vision commune de l’avenir de la production algérienne.

Mobilis marquera sa présence à travers un stand au pavillon A «Groupe Télécom Algérie», au niveau duquel, ses conseillers technico-commerciaux, exposeront les dernières offres et solutions de l’entreprise.

De par sa présence régulière dans les manifestations économiques, Mobilis réaffirme son rôle d’opérateur algérien leader, orienté innovation et nouvelles technologies, en restant très proche de ses partenaires, avec des offres et des solutions innovantes, qui répondent aux attentes et aux besoins grandissants de ses clients.

