Comme il fallait s’y attendre, l’Olympique de Médéa, fraîchement sacré champion d’hiver, n’est pas sorti indemne de son périlleux déplacement à Skikda, en s’inclinant lourdement (3-0) au moment où ses poursuivants immédiats, le WA Tlemcen, le RC Relizane et le RC Arbaâ, profitent pleinement de l’aubaine en faisant le plein de points, alors que la situation se complique davantage pour la JSM Béjaïa et l’USM Harrach accrochés à domicile.

La JSM Skikda rend donc un grand service aux poursuivants du leader en s’imposant largement devant une équipe amoindrie qui s’est déplacée avec un effectif composé de juniors. Les titulaires de l’OM ont donc mis en exécution leur mot de grève pour salaires impayés.

Les Skikdis (5e -23 pts) réalisent donc un coup double, en s’approchant du groupe de tête avant l’entame de la phase «retour».

Cela n’a pas empêché le dauphin tlémcenien de l’emporter dans la douleur devant le MO Béjaïa (2-1). Deux buts inscrits après seulement 3 minutes, ont fait croire à un naufrage des visiteurs, mais ces derniers ont pu réduire l’écart en 2e période, sans toutefois améliorer leur position au classement général (14e – 14 pts). Le RC Relizane et le RC Arba tous deux (3es – 27 pts) réalisent une excellente opération en s’imposant en déplacement respectivement à Oran face à l’ASMO (1-0) et à Saida devant le MCS (2-0). Une victoire qui conforte leur position en prévision de l’accession parmi l’élite. L’USM Annaba poursuit sa remontée au classement général en battant son voisin, l’AS Khroub (1-0). Un but de Hadef permet aux Tuniques rouges d’être dans une excellente position d’attente (6e- 21 pts).

L’A.Boussaâda, victorieuse du MC El-Eulma (2-0) termine la phase aller avec une victoire ô combien importante pour le moral qui lui permet de s’extirper de la zone dangereuse en remontant à la 12e place en compagnie du MC Saida (17 pts).

Enfin, la JSM Béjaïa et l’USM Harrach qui se sont contentées d’un nul vierge à domicile devant l’OM Arzew et le le DRB Tadjenanet, ferment la marche avec 11 pts. Les deux équipes sont devancées de 5 points par le MO Béjaïautre équipe à la dérive et qui doivent se rattraper lors de la phase «retour» pour éviter le naufrage. n

