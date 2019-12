Le chef de la diplomatie grecque Nikos Dendias a effectué hier dimanche une visite éclair à Benghazi, fief du maréchal Khalifa Haftar, dans l’est libyen, sur fond de tensions après la signature d’un accord maritime entre la Turquie et le gouvernement de Tripoli.

Le gouvernement libyen d’union (GNA), basé à Tripoli (ouest) et reconnu par l’ONU, a récemment multiplié les signes d’un renforcement de la coopération avec Ankara, une démarche condamnée par Athènes. Dans ce contexte, M. Dendias s’est entretenu en matinée à l’aéroport de Benghazi avec deux responsables des autorités parallèles de l’est de la Libye, un pouvoir rival de celui du GNA: le chef de ce gouvernement, Abdallah Al-Thini, et son ministre des Affaires étrangères, Abdulhadi Al-Houeij. Il a ensuite directement redécollé à bord de son avion, selon un photographe de l’AFP sur place. Cet entretien a notamment porté sur l’accord controversé de délimitation maritime signé fin novembre par Ankara et Tripoli, a indiqué M. Al-Houeij. Le gouvernement basé dans l’est libyen ne reconnaît pas la légitimité de son rival, le GNA de Fayez al-Sarraj. Ce dernier fait face depuis avril à une offensive du maréchal Haftar sur la capitale libyenne. L’accord signé par le GNA et Ankara constitue, selon Athènes, une «violation du droit maritime international et des droits souverains de la Grèce et d’autres pays». Il permet à Ankara d’étendre ses frontières maritimes dans une zone de Méditerranée orientale où d’importants gisements d’hydrocarbures ont été découverts ces dernières années. La Grèce a appelé le 10 décembre les Nations unies à condamner cet accord qu’elle a qualifié de «perturbateur» pour la paix et la stabilité dans la région. Un accord militaire controversé a par ailleurs été conclu entre Ankara et le GNA, ouvrant la voie à une implication militaire turque accrue en Libye. Les forces du maréchal Haftar accusent déjà la Turquie de fournir des armes et des conseillers militaires à leurs rivales du GNA. En juin, elles avaient menacé de s’en prendre aux intérêts turcs en Libye. Jeudi dernier, le GNA a indiqué avoir voté la «mise en oeuvre» de l’accord de coopération militaire conclu fin novembre avec Ankara. Samedi soir, les forces pro-Haftar ont annoncé avoir saisi un cargo turc battant pavillon de la Grenade au large de l’est de la Libye, pour procéder à sa fouille. Cette annonce coïncide avec l’approbation par le parlement turc d’un accord de coopération militaire et sécuritaire avec le gouvernement libyen d’union nationale (GNA) dont le siège est à Tripoli, qui fait face depuis avril à une offensive du maréchal Haftar contre la capitale. Le navire turc a été conduit au port de Ras al-Helal, près de Derna (est) «pour le fouiller et vérifier sa cargaison», a expliqué Ahmad al-Mesmari, le porte-parole des forces de Haftar dans un bref communiqué. Sur sa page Facebook, le porte-parole a publié une vidéo montrant l’interception du navire et des copies des passeports des trois membres de l’équipage, tous turcs. Le GNA, reconnu par l’ONU, a annoncé jeudi la «mise en oeuvre» de l’accord de coopération militaire signé fin novembre avec la Turquie, ouvrant la voie à une intervention plus directe d’Ankara en Libye. La Turquie soutient déjà le GNA dans sa guerre contre les troupes du maréchal Haftar, l’homme fort de l’est libyen, qui tente depuis le 4 avril de s’emparer de la capitale libyenne. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est allé jusqu’à promettre le 10 décembre l’envoi de troupes pour soutenir le GNA de Fayez al-Sarraj si ce dernier le demande, aux termes de l’accord signé entre les deux parties, exacerbant davantage les tensions dans la région. Les forces du maréchal Haftar sont appuyées notamment par les Emirats arabes unis et l’Egypte, deux rivaux régionaux d’Ankara. Le maréchal Haftar avait déjà menacé fin juin de s’en prendre aux intérêts turcs en Libye, accusant Ankara de soutenir militairement ses rivaux.