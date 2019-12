Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a effectué hier sa première sortie de terrain, en procédant à l’inauguration de la 28e édition de la Foire de la production nationale, a exprimé sa désapprobation quant au rythme des importations.

Le nouveau Président a annoncé, par la même occasion, la création d’un ministère dédié aux start-up et à la micro-entreprise, considérées comme des vecteurs pour la relance d’une économie nationale dépendante des hydrocarbures.

Sur le registre des importations, le premier magistrat du pays a pointé du doigt celle du blé qu’il a qualifiée «d’inconcevable», faisant remarquer qu’«acheter du blé pour gaspiller le pain est une perte de devises».

Un recadrage qui semble s’imposer si l’on se réfère aux importations nationales en blé tendre qui avoisinent 6,2 millions de tonnes annuellement au moment où des études de terrain indiquent que les véritables besoins du marché national en blé tendre ne dépassent pas les 4 millions de tonnes.

La mise au point de M. Tebboune est à inscrire dans la continuité des mesures prises récemment par les pouvoirs publics pour réduire les importations de ce genre de céréale, en définissant les besoins réels du marché national plafonnés à 4 millions de tonnes par an. Dans le sillage, l’Algérie a diminué ses importations en céréales permettant au Trésor public d’économiser un milliard de dollars dont 908 millions de dollars de blé dur que le pays a cessé d’importer depuis juin dernier.

Durant les premiers mois de 2019, les importations en céréales (blé tendre, blé dur et maïs) avaient atteint 2,11 milliards de dollars, contre 2,4 milliards à la même période de 2018.

Sur un autre registre, le président de la République a mis à profit sa première sortie officielle après son investiture, jeudi dernier, pour annoncer la création prochainement d’un ministère dédié aux start-up et à la micro-entreprise, une nouveauté qui sera accompagnée, ajoute-t-il, par le lancement d’incubateurs dans toutes les grandes villes.

Le secteur semble ainsi bénéficier d’une grande attention du chef de l’Etat qui s’est arrêté longuement dans le stand dédié à cette activité et se montrant très attentif à la parole des gérants de start-up.

«Nous allons créer le maximum d’incubateurs dans toutes les grandes villes du pays, qui seront parrainés par un ministère des start-up et de la micro-entreprise», a indiqué M. Tebboune, selon qui «la composante de ce nouveau ministère comptera des jeunes».

Sur sa lancée, le président de la République a annoncé la création d’une banque qui «sera chargée de suivre et d’accompagner les jeunes porteurs de projet», selon son explication. «Cette banque de start-up sera un partenaire qui vous suivra et vous encouragera dans la concrétisation de vos projets», a-t-il dit à l’adresse des jeunes promoteurs de start-up, qu’il a encouragés à «investir davantage dans ce créneau».

L’industrie militaire comme «modèle»

Première étape dans sa tournée à l’occasion de cette foire, l’industrie militaire a eu droit à la reconnaissance du président de la République, qui a appelé les opérateurs industriels à «s’inspirer de l’industrie militaire en matière de taux d’intégration nationale», soulignant qu’il s’agit de «la seule industrie mécanique en Algérie». Estimant à cet effet, que «le secteur des industries militaires en Algérie doit servir de modèle aux opérateurs industriels en matière d’intégration»,

M. Tebboune a mis en évidence «le patriotisme, l’engagement et le sérieux du secteur militaire dans le processus de redressement industriel». M. Tebboune a ajouté que «l’industrie militaire constitue la locomotive de l’industrie nationale», invitant les responsables en charge de l’industrie militaire à «élargir leurs activités aux usages civils».

Il s’est attaqué, à ce propos, à certains opérateurs qui «ont gaspillé, pendant des années, d’importantes ressources financières en monnaie nationale et en devises étrangères sans aucun résultat». «Certains projets ne peuvent être qualifiés d’industrie, car il s’agit plutôt d’une importation masquée», a-t-il indiqué, et de plaider pour une révision des procédés d’importation. «Nous sommes appelés à réviser les procédés d’importation et à traiter certaines pratiques immorales entachant cette opération», a-t-il souligné.

Par ailleurs, M. Tebboune a observé plusieurs haltes dans les stands relevant du secteur de l’habitat, un département que le premier magistrat du pays connaît assez bien pour l’avoir dirigé durant plusieurs années. Sur place, au niveau du stand de l’AADL, il a exhorté les responsables du secteur à accélérer le rythme des réalisations et à respecter les normes de construction. Non loin des stands occupés par les groupes et offices relevant du secteur de l’habitat, M. Tebboune a fait escale chez Air Algérie, où il a ordonné la réouverture de l’ensemble des aérogares inexploitées au niveau national afin de dynamiser le trafic aérien concernant les vols intérieurs. Il a proposé, comme solution, la création d’une filiale de la compagnie nationale «dédiée exclusivement aux vols intérieurs si Air Algérie ne serait pas en mesure d’assurer cette mission». Mécontent d’un tel «gâchis», M. Tebboune a qualifié «d’intolérable» le fait de «construire des aéroports au niveau national sans que ceux-ci soient opérationnels et desservis quotidiennement».

Placée sous le slogan «Algérie : une économie diversifiée, innovante et compétitive», cette 28e édition se tient jusqu’au 28 décembre avec la participation de 467 entreprises algériennes publiques, privées et start-up, sur une superficie globale de 22 352 m2, selon un document de la Société algérienne des foires et exportations (Safex), organisatrice de l’évènement.

Les entreprises qui prennent part à ce rendez-vous représentent tous secteurs d’activités confondus, énergie, chimie et pétrochimie, industrie diverses et de transformation, bâtiment et travaux publics, agroalimentaire et services. n