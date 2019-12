Un homme d’affaires répondant aux initiales (A.T) a été placé dimanche en détention provisoire par le magistrat instructeur du tribunal de Aïn-Madhi, wilaya de Laghouat, après être accusé d’avoir obtenu «des indus avantages», a-t-on appris d’une source judiciaire. L’arrestation du mis en cause vient suite aux enquêtes en cours avec le président de l’Assemblée populaire communale (P-APC) de Bennacer Benchohra, en l’occurrence le nommé (M.A) poursuivi pour «abus de fonction et de pouvoir», selon la même source. L’homme d’affaires est versé dans l’investissement industriel et le transport des voyageurs, en sus des marchés de transport universitaire détenus avec plusieurs directions des œuvres universitaires à échelle nationale, a-t-on signalé. Le P-APC de Bennacer Benchohra avait été placé en détention provisoire le mois de septembre dernier, rappelle-t-on. n

Articles similaires