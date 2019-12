A l’occasion des vacances scolaires, une dizaine de troupes artistiques prennent part aux «journées hivernales du théâtre pour enfants» qui ont débuté samedi dernier à Ouargla.

Ces troupes locales de théâtre ainsi que d’autres venues des wilayas de Biskra, Blida, Boumerdès et Sétif proposent une série de pièces théâtrales destinées aux enfants, telles que « l’Enfant conscient », « l’Oiseau vaniteux » et « le Trésor de mon pays », selon les organisateurs. Une ambiance festive a marqué l’ouverture de cet événement culturel en présence notamment d’un grand nombre d’enfants accompagnés de leurs parents, rapporte l’APS.

Au programme de ces « Journées hivernales du théâtre pour enfant », qu’abrite la maison de la culture Moudfi-Zakaria, figurent d’autres activités également, dont des spectacles de clowns et de magie. Initiées par la maison de la culture Moufdi-Zakaria en coordination avec la direction locale de la culture, ces journées, qui se poursuivront jusqu’au 2 janvier prochain, sont l’occasion d’offrir une opportunité pour la distraction au profit du petit public à travers un programme culturel et éducatif riche et varié, à l’occasion des vacances scolaires d’hiver, a-t-on souligné.



Rencontre poétique nationale à Tlemcen

La deuxième édition de la Rencontre poétique nationale, organisée par le club littéraire et poétique Sidi Boumédine Choaib » de Tlemcen, s’est clôturée, hier après deux jours d’intenses activités à la maison de la culture Abdelkader-Alloula.

Regroupant une cinquantaine de poètes et de poétesses de plusieurs wilayas, notamment Oran, Djelfa, Laghouat, El Oued, Oum El Bouaghi, Relizane, Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Aïn Témouchent et Mostaganem, cette édition se veut être un hommage à celui qui a initié cette manifestation poétique, en l’occurrence Hathoute Abderrahmane Anis, mort à la fleur de l’âge le 3 octobre 2019. Placé sous le slogan « la culture de la reconnaissance et la complémentarité des arts », cette rencontre, à laquelle prennent part de nombreux poètes connus, dont Baghdad Sayah de Maghnia, primé plusieurs fois dans diverses occasions nationales et internationales, et d’autres poètes et essayistes à l’instar de Noumidia Djerroufi, Racha Derriche, Larbi Ould Khelifa, Dali Youcef Meriem et d’autres qui activent dans le domaine de la poésie. L’occasion a permis aux participants présents de faire des lectures de poèmes faisant l’éloge des valeurs intrinsèques du défunt Hathoute Anis Abderrahmane, qui a fait du développement de la poésie et du théâtre son cheval de bataille dans son travail comme animateur à la maison de la culture de Tlemcen. Cette rencontre qui s’étale sur deux jours verra la lecture de plusieurs poésies et contribuera à créer un espace de débat et de discussion entre les participants sur la thématique de la poésie et du théâtre en Algérie.

