La nouvelle pièce théâtrale « Axerdus » (La Tranchée), produite par le Théâtre régional Abdelmalek-Bouguermouh de Béjaïa (TRB), a été présentée dans la soirée d’avant-hier au public algérois, à l’occasion des Journées du théâtre amazigh, qui prendront fin aujourd’hui, au Théâtre national algérien (TNA).

Mise en scène par Yasser Nacereddine sur un texte de Youcef Taouint, traduit en tamazight par Abdelaziz Hammachi, cette œuvre, qui a eu sa gloire en 2012, en version arabe, est ainsi présentée pour la première fois en tamazight au public algérois.

La pièce, qui a duré plus d’une heure, a réuni en effet tous les ingrédients du mélodrame, que sont le chant, la mélodie et l’action dramatique pour faire mouche, le tout emballé, de surcroît, dans une note d’humour et de dérision.

Le metteur en scène a voulu jouer sur l’intrigue, mélodramatique, qui se veut, selon son auteur, un cri de colère contre les conditions de vie et de travail des artistes. C’est l’histoire de quatre musiciens qui se retrouvent prisonniers dans une cave, qui s’avère être leur lieu de répétition. Les quatre artistes, Saou, Sousou, Moh et Nassim, habitués à se rencontrer dans cette cave désaffectée, vont se retrouver sous le fracas des explosions extérieures, la porte se referme sur eux et les voilà pris au piège comme des rats. En essayant de s’en extraire, ils se rendent compte que la clé a également disparu. Et quand il la retrouve, ils ne peuvent l’utiliser car derrière la lourde porte s’est installé un molosse menaçant qui n’attendait que l’opportunité de les écorcher vifs.

Le spectateur a été plongé avec le tact de l’humour et du burlesque dans une situation où l’énigme la dispute à la réalité. Les personnages tenteront à travers de subtiles prouesses de s’en sortir, de quitter cette cave, mais tout les empêche. Ils se retrouvent enfermés dans un froid glacial et affamés. En ayant recours dans leur désarroi à la sollicitation d’un officiel (rôle conféré à l’ONU) mais aussi à la corruption. Le public est dès lors pris à contre-pied. Transporté d’un acte qui marque la détermination à un autre où la déprime côtoie le renoncement (scènes où l’envie de dormir prédomine), le spectateur, dans la logique de l’histoire, anticipe un dénouement heureux. Il se verra, à contresens, proposer une chute dans la démence.

Lors du débat qui a suivi la représentation, et auquel il a pris part, le metteur en scène et dramaturge Youcef Taouint dira : « J’ai beaucoup apprécié l’adaptation de mon texte en langue tamazight, car elle a respecté mon texte. Dans mes écritures, je pense d’abord au public. C’est une pièce qui parle de nos problèmes, surtout de nous, les artistes. C’est un style plein d’intrigues que j’affectionne beaucoup. Dans ce genre, à chaque fois qu’on trouve une solution, on se retrouve face à une anti-solution. »

Le metteur en scène de la pièce a avoué, de son côté, que « j’ai eu un coup de foudre pour ce texte, quand on me l’a proposé en 2012, je n’ai pas hésité à le monter ». Il ajoute dans ce contexte que «dans la première version, nous avons eu une autre équipe, je voulais maintenir cette dernière, malheureusement, cela ne s’est pas fait. En ce qui concerne la seule comédienne de l’ancienne équipe, Djohra Deraghela, au début, elle ne connaissait aucun mot en kabyle mais, elle a su prouver son professionnalisme en s’imprégnant du texte et en apprenant la langue. Pour cela, je la remercie infiniment». Yasser Nacer Eddine ajoute que «c’est la comédienne, elle-même qui a repris la mise en scène de cette deuxième version, car je n’étais pas disponible, elle a fait cela avec brio. Personnellement, je la découvre en même temps que vous, et je peux dire que je suis satisfait ». n