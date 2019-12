Il était l’incarnation du combat politique pour la démocratie de l’Algérie post-indépendante. L’homme est parti, mais ses idées et principes sont ancrés dans l’esprit populaire des Algériens.

23 décembre 2016, cela fait quatre ans que Hocine Aït Ahmed nous a quittés à jamais. A l’âge de 89 ans. Aït Ahmed est l’homme qui a rassemblé plus d’un million de personnes lors de ses funérailles à son village natal. Nombreux sont ceux qui ont réagi au quatrième anniversaire du décès du père spirituel de l’activité politique algérienne. Celle-ci sert d’exemple à suivre pour la génération actuelle et celle à venir. Pour l’activiste et militant pour la démocratie Moussa Naït Amara, « Aït Ahmed est un exemple au sens noble de la pratique politique ». « Aït Ahmed est un exemple de radicalité constructive et de constance dans ses positions. On peut diverger avec lui sur des opinions conjoncturelles mais il reste un exemple au sens noble de la pratique politique.

Cinquante-sept après l’indépendance, la majorité du peuple algérien adopte l’option d’un processus constituant qui a valu à Aït Ahmed des années d’exil. C’est une reconnaissance posthume à son combat. Il fait partie, avec Boudiaf, de ces historiques qui ont compris à l’aube de l’Indépendance que cette dernière ne peut avoir aucun sens sans la construction d’une Algérie démocratique. La génération du 22 février puise sa conscience politique des sacrifices de ces pères fondateurs de conscience nationale. Le meilleur hommage à leur rendre et la détermination de faire aboutir ce mouvement vers la construction d’un Etat de droit comme ils l’ont souhaité », a-t-il déclaré hier à Reporters.

« Aït Ahmed, jeune de 15 ans, prenait la table d’un vendeur au souk de Michelet comme podium pour faire son discours de conscientisation nationaliste ». « Un véritable tonnerre frappait le ciel du marché hebdomadaire, fréquenté pratiquement par toute la Haute-Kabylie. Entre les lignes de « Guerre et après-guerre», « Mémoire d’un combattant » et « l’Affaire Mecili », j’ai découvert l’autre grandeur qui le caractérisait. Pour ce militant, Hocine Aït Ahmed est « la figure la plus emblématique de l’opposition ».

« Pour la majorité des jeunes de ma génération, Da Lhocine a toujours été synonyme d’honneur et d’espoir. Il en est l’incarnation même », a souligné le même interlocuteur, ajoutant que « la génération actuelle est déterminée, engagée pour mener le combat jusqu’au bout ». « Nous sommes déterminés à continuer le combat de Aït Ahmed pour la mise à mort de ce régime maffieux qui n’est autre qu’un prolongement du colonialisme qu’il a vaillamment combattu», souligne-t-il.

Pour ce militant, le grand Aït Ahmed est « l’exemple de l’opposant incorruptible », « celui qui a transmis le principe et le sens de l’opposition, l’acte citoyen de l’insurrection et de boycott des élections ».