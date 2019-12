Le raqi Cheikh Belahmar est décédé, hier matin, à l’hôpital de Relizane. C’est suite à une agression à l’arme blanche à son domicile vers 2H du matin par un inconnu que le raqi a succombé. Les graves blessures que lui a infligées son agresseur au thorax, à même le cœur et dans diverses parties du corps ont contraint ses proches à le transporter aux urgences de l’hôpital de Relizane.

Une fois sur place et compte tenu de l’importance de ses lésions, le raqi âgé de 52 ans n’a pas tardé à rendre l’âme. La dépouille mortelle de la victime, âgée de 52 ans, a été déposée au service de médecine légale de l’hôpital Mohamed-Boudiaf du chef-lieu de wilaya. Une enquête a été ouverte par les services de Sûreté au sujet de cette agression, selon la même source. Le raqi Belahmer, connu dans les milieux populaires, notamment pour ses interventions dans la presse au sujet de divers thèmes sociaux qui ont toujours suscité la controverse, a plusieurs fois défrayé la chronique et a eu affaire à la justice. En 2013, les éléments de la police judiciaire de la commune de Mazagran à Mostaganem ont procédé à une perquisition inopinée dans les locaux de l’association « Bachair Chifaa » dont le président n’est autre que cheikh Belahmar.

Sur les lieux, où le raki pratiquait la roqia à certains malades, les éléments de la police ont saisi une importante quantité de « sérum » et ont interpellé plusieurs individus amateurs de la « rokia » dans le cadre d’une enquête déclenchée à son encontre. Le raqi a été inculpé, puis condamné à un an de prison ferme pour charlatanisme et exercice illégal d’une activité réglementée. A sa sortie de prison, il reprendra ses consultations dans une suite louée dans un hôtel au douar Belgaïd, puis dans un logement dans la cité El-Barki à Oran. Son activité à El-Bahia ayant été contrariée par de multiples résistances, le raqi est reparti à Relizane pour reprendre ses activités dans un local situé au centre-ville. En 2015 et suite au décès de M. Hala, une étudiante originaire de Bordj Bou-Arréridj, âgée d’une vingtaine d’années, traitée dans sa clinique à Relizane, le raqi a été interpellé. Et ses deux assistants ont été, en effet, auditionnés par la police judiciaire de la Sûreté de Relizane, avant d’être placés en garde à vue. Quant au local qui lui servait de cabinet de consultation, il a été mis sous scellés. Des poches de sérum physiologique utilisé par le raqi à des fins thérapeutiques ont été également saisies pour être analysées par la police scientifique. En décembre 2016, il avait ouvert sans aucune autorisation une clinique de la « roqia » dans la wilaya de Relizane et a eu une nouvelle fois maille à partir avec les services de sécurité. Le très controversé raqi a été condamné par le tribunal de Relizane à une peine de 6 mois de prison avec sursis pour ouverture « illégale » d’une clinique. Deux de ses assistantes ont été également condamnées à 3 mois de prison avec sursis chacune.<