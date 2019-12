Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré dimanche que la Turquie augmenterait son soutien militaire à Tripoli si nécessaire et sous toutes ses formes.

«Nous évaluerons tous les moyens de soutien militaire, y compris au sol, sur mer et dans les airs si nécessaire», a déclaré le dirigeant turc lors d’un discours dans la province de Kocaeli (nord-ouest). Bien que Recep Tayyip Erdogan ait déclaré que la Turquie était prête à déployer des troupes en Libye, Ankara doit obtenir un autre mandat du parlement turc pour envoyer des soldats en Libye. La Turquie a été critiquée au sujet de l’accord militaire conclu avec la Libye ainsi que pour un accord de juridiction maritime, conclu également en novembre. Ce dernier accord délimite notamment la frontière maritime entre les deux pays. Pour Athènes, il ne tient pas compte de l’île grecque de Crète.

Mais le président turc a assuré dimanche qu’il ne «reculerait pas d’un pas» sur les accords conclus avec le pouvoir de Tripoli, en dépit de l’opposition de la Grèce et de Chypre sur la question des frontières maritimes.

«Ceux qui sont contre nous n’ont aucune conscience des droits, de la loi, de la justice, de l’éthique», a-t-il lancé.n

Articles similaires