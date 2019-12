Le cavalier Mohamed Mesrati, représentant le club équestre «Equador» de Blida, a remporté le titre de champion d’Algérie de saut d’obstacle seniors, à l’issue des épreuves samedi soir au centre équestre «Cavalier d’Oran». Mohamed Mesrati et sa monture «Velours de breuil» se sont classés à la première place avec 5 points de pénalité, devant Ali Mesrati (Etoile de l’Est de Constantine) montant «Shilling de Keos» avec 8,42 points de pénalité et Hassen Bentabet du club équestre «El-Moughit» d’Oran enfourchant «Mimbo des forêts» avec 9,56 points de pénalité. En juniors, le titre est revenu au jeune cavalier du club «Emir Abdelkader» (Tiaret), Mahi Monder, montant «Chadid D’hem» qui a réalisé un sans-faute devant Kheyar Mohamed Amine du club «CHM Blida» sur «Upto you Semilly» et Remili Fares Najib du club «l’Etrier Oranais» montant «Virgule de Lavillette». Chez les cadets, le titre a été remporté par le cavalier Yagoub Yahia du «CH Blida» avec un sans-faute devant Guerroum Yanis du club «Cavalier d’Oran» et Azizi Anis de la Ferme équestre «Heraoua d’Alger» avec 4 points de pénalité. Cette compétition équestre de quatre jours, organisée par le club «Cavalier d’Oran» en collaboration avec la Fédération équestre algérienne (FEA), a enregistré la participation de 185 cavaliers et cavalières dans les catégories des cadets, juniors et seniors de différents clubs du pays. Trois épreuves finales se sont déroulées lors de cette manifestation, offrant un beau spectacle aux fans des sports équestres. En clôture de cette 51e édition du Championnat d’Algérie de saut d’obstacles, des trophées et médailles ont été remis aux vainqueurs, en présence du wali d’Oran et du président de la Fédération équestre algérienne.n

