S’il est incontestable que le score réalisé par l’ancien ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, à l’élection présidentielle, a créé des remous dans les structures du parti, rien n’indique que son sort soit irrémédiablement scellé.

C’est du moins ce qu’indiquent des sources sûres au niveau du Rassemblement national démocratique ( RND) où la priorité semble être la « stabilisation » de l’appareil qui vit un passage « inédit » fait d’abord de l’incarcération de son ancien secrétaire général, Ahmed Ouyahia, suivi en suite de la candidature originale de Mihoubi à la magistrature suprême et les résultats décevants qu’il avait obtenus. Rien que pour ces deux éléments, la tenue d’une session extraordinaire du conseil national du parti le 10 janvier prochain constitue un rendez-vous important dans la vie du parti qui ne cesse de manger son pain noir.

Il s’agira en effet de valider la procédure la plus adaptée à la situation organique du parti pour élire un nouveau Secrétaire général et tourner la page de l’intérimaire et inscrire l’appareil dans une stabilité organique, qui lui fait défaut depuis les démêlés de justice d’Ouyahia.

C’est manifestement ce souci de la stabilité organique qui joue en faveur du malheureux candidat à la magistrature suprême. Autrement dit, M. Mihoubi peut profiter de cette circonstance et bénéficier du « quitus » des militants en dépit des marques de contestation nées notamment des résultats de l’élection présidentielle.

Contacté hier par nos soins, Boualem Dramchini du Conseil national du RND a affirmé que la tenue d’une session de cette structure qui compte environ 400 membres « permettra d’abord d’évaluer la participation du RND aux élections présidentielles du 12 décembre remportées par le président élu Abdelmadjid Tebboune et dans lesquelles le candidat Azzedine Mihoubi a obtenu la 4e place ».

Cette session du conseil national « permettra aussi d’enclencher la préparation du 5e congrès du parti en vue d’élire un nouveau secrétaire général comme le stipule les statuts » du parti.

A une question de savoir si Mihoubi a des chances d’éviter « une sanction » et se maintenir en poste, le même intervenant a fait état d’une « fronde des cadres et militants du parti qui ne veulent pas que Mihoubi sorte indemne ».

Il souligne cependant que cette thèse émane davantage de ceux qui ont choisi de soutenir Benflis et Tebboune durant les présidentielles parce qu’ils croyaient que Mihoubi n’était pas de l’envergure qu’exige la joute présidentielle.

« Hormis cette fronde, la tendance générale au sein du parti est de le reconduire et l’élire durant le congrès comme étant le nouveau SG du parti », soutient M. Dramchini.

A une autre question de savoir si l’échec de Mihoubi aux élections présidentielles ne jouerait pas contre lui durant le prochain congrès, Boualem Dramchini a estimé qu’il « n’y a pas seulement cet élément qui va peser durant les travaux du congrès du fait que nous sommes dans une phase où il faut calmer les choses et mener le parti vers la stabilité » .

Pour le même responsable, « l’idée la plus répandue au sein du parti est que Mihoubi est capable de rassembler les rangs », ajoutant que « pour le moment, il n’y a d’autres candidats potentiels en vue à part celui de Mihoubi pour tenir les commandes au sein du RND ».

