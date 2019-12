Dix mois sans relâche. Avec détermination. A battre le pavé chaque vendredi dans les grandes et moyennes villes du pays et tous les mardis dans les villes à vocation universitaire, portant haut et fort les revendications et les rêves de grands pans de la société en rupture de ban avec l’ancien système. C’est cela le Hirak.

La plus grande victoire du Hirak, que d’aucuns tentent de limiter à la chute de Bouteflika, prétextant que c’est à cette fin, exclusivement, que sont sortis les dizaines de milliers de manifestants un vendredi 22 février, est incontestablement la réappropriation de l’espace public, de la rue et du droit de manifester, longtemps confisqués et interdits par un régime autocratique. Le décret interdisant toute manifestation à Alger a sauté en éclats ce jour-là et les vendredis et mardis suivants. Demander une autorisation à la wilaya pour manifester, devenait caduc. De facto.

Les semaines, les mois passent. Et c’est toujours un Hirak intransigeant face à un système entêté, décidé à ne rien céder sur l’essentiel : le pouvoir qui, pour perdurer, préfère jeter à la vindicte populaire, une partie des oligarques et de son personnel politique parmi les plus honnis par le peuple. Mais c’est toujours un Hirak intraitable, qui refuse et exige selon la formule originelle et labellisé du Hirak : « Yetnahaw Gaâ ! » Qu’ils partent tous.

Les semaines et les mois passent encore. Au cœur de nouvelles turbulences qui vont cette fois-ci attenter lourdement aux libertés avec un durcissement de mesures répressives à l’endroit des porteurs de drapeaux amazigh et du délit d’opinion – les vendredis fatidiques des 21, 28 juin et 5 juillet en témoignent – en plus des arrestations tous azimuts, chaque vendredi, de jeunes accusés, à tort ou à raison, d’atteinte à l’ordre public. Souvent, ils ont eu juste la malchance d’être présents au mauvais moment et au mauvais endroit. Alors que beaucoup de ces détenus anonymes sont pour certains à dix mois d’emprisonnement sans jugement, en bouclant et en outrepassant deux fois quatre mois, de détention préventive légale. Ils sont considérés comme relevant du droit commun. D’ailleurs, même les détenus pour port de drapeau amazigh et délit d’opinion sont pour la justice considérés comme des détenus de droit commun. L’arrestation qui marquera le plus les esprits restera celle du moudjahid Lakhdar Bouregaâ, 86 ans.

Les premières semaines de l’été n’ont pas été de tout repos pour un Hirak donné plusieurs fois pour fini. En particulier le Hirak estudiantin. La rentrée sociale, en confirmant la bonne santé du mouvement de contestation populaire, avec un regain de manifestations et la constance de ses revendications, poussa à quelques actions d’éclat dont les plus virulentes se sont caractérisées par de nombreuses arrestations, notamment les vendredi 13 et mardi 17 septembre, mais également les arrestations en marge du Hirak de Karim Tabbou, de Boumala et de Belarbi ainsi que la saignée opérée dans les rangs de l’association RAJ.

La tenue de l’élection présidentielle officiellement annoncée, la tentation est grande d’en finir avec le Hirak. Alger est interdite aux non-résidents et les interpellations vont crescendo. A Alger, mais aussi dans de nombreuses villes du territoire national. Les motifs vont du port de drapeau amazigh en passant par la pancarte jugée attentatoire, aux propos perçus comme diffamatoires sur les réseaux sociaux. Les arrestations et les condamnations se suivent mais ne se ressemblent pas. Le Hirak est désormais soumis à une justice à deux vitesses, Alger détenant, par le biais du tribunal de Sidi M’hamed, jugé d’« exception » par de nombreux avocats, la palme des condamnations systématiques les plus lourdes. Les détenus du Hirak, les cas documentés, sont estimés à plus ou moins deux cents personnes sur l’ensemble du pays. Cela n’enlève rien à un Hirak décidé qui, jusqu’au jour même de la tenue des élections, fera la démonstration jusqu’au bout de son refus de la « mascarade électorale ».



Hirak, au temps de Tebboune…

Tebboune président, la mobilisation n’a pas faibli pour autant, deux vendredis et un mardi durant, même si quelques tiraillements traversent en ce moment la nébuleuse Hirak, prenant prétexte sur une offre de dialogue, à travers la main tendue de Tebboune au Hirak. En vérité, ce sont surtout de fieffés zélateurs habitués des offres de service cycliques qui s’empressent aujourd’hui de monter au créneau, prétendant représenter ou pour les plus circonspects servir d’intermédiaires entre le Hirak et le pouvoir.

Une offre pourtant mise à mal au regard de l’absence de mesures d’apaisement et de la virulence de l’action policière dans de nombreuses villes au lendemain de l’élection de Tebboune, à l’instar d’Oran et de Tiaret : marches réprimées et interdites, mais aussi interpellations massives et souvent violentes. Pis encore, les condamnations d’activistes du Hirak à de lourdes peines d’emprisonnement, comme celle du jeune poète du Hirak, Tadjadit, condamné à 18 mois de prison ferme.

Quel avenir pour un dialogue qui semble biaisé à l’avance et qui fait davantage office de mesure dilatoire aux yeux de certains observateurs que de réelle volonté d’aboutir à une issue équitable, nonobstant le fait qu’une grande majorité du Hirak considère, aujourd’hui, qu’accepter de dialoguer avec Tebboune, c’est lui reconnaître une légitimité qu’il n’a pas. Alors qu’une autre partie pose comme préalable à tout dialogue la libération des détenus d’opinion, entre autres…



… et dans l’après Gaïd Salah

L’après Gaïd Salah sera surtout marqué par la disparition du répertoire de chants dédiés au chef militaire. Il faut dire que Gaïd Salah a réussi depuis les dernières semaines d’avril, après la destitution de Bouteflika et la mise aux arrêts des généraux Toufik et Tartag, ainsi que Saïd, le frère du président déchu Bouteflika, à décevoir un Hirak qui exigeait davantage de « mesures » en conformité avec la souveraineté populaire et l’article 7 de la Constitution, en particulier, le départ des symboles de l’ancien système avec les « B » récurrents et le passage par une phase de transition que le chef d’Etat-major a toujours rejetée avec force.

L’option de l’élection présidentielle, en particulier après l’échec du 4 juillet, apparaîssait de plus en plus comme la seule et unique option que cautionnera l’institution militaire et à sa tête Gaïd Salah. Ce qui fera de lui, la bête noire du Hirak, non pas en tant que personne, mais en tant que représentation d’un système qui refuse de céder à la volonté populaire et qui a décidé de se recycler par l’entremise d’une légitimité acquise à travers un président « élu ».

Les Algériens, dans leur majorité, sont connus pour le respect qu’ils vouent aux morts, le Hirak oubliera vite, certainement, l’épisode Gaïd Salah, tant les regards se focaliseront désormais sur Tebboune et ses promesses. Ou ses faiblesses. Mais aussi sur le successeur de Gaïd Salah s’il venait à être aussi entreprenant que son prédécesseur. Sauf si, avec feu Gaïd Salah c’est, désormais, une page de l’histoire qui est tournée et l’entame d’un nouveau chapitre… En tout état de cause, le Hirak ne semble pas près de mettre la clé sous le paillasson…<

