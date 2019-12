Agissant dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les services de police de la wilaya d’Oum El Bouaghi ne cessent de porter de sérieux coups aux réseaux de dealers, délinquants et autres, ces derniers temps. Dans ce sillage, 2 suspects ont fait l’objet de neutralisation par les éléments de la brigade de police judiciaire de la Sûreté de daïra de Aïn Beïda suite à l’exploitation d’informations concernant un trentenaire écoulant de la drogue et des psychotropes dans l’un des quartiers de la ville. La souricière mise en place s’est soldée par la neutralisation du suspect, le 16 décembre 2019, en possession de 10 comprimés de psychotropes et une plaquette de drogue. La fouille réglementaire d’un domicile a permis aux enquêteurs de saisir 563 comprimés de psychotropes et 170 grammes de kif traité ainsi qu’une somme d’argent, revenu des ventes.

Déféré devant le Parquet de Aïn Beïda en fin de semaine pour détention de drogue à des fins de commercialisation, écoulement illégale de produits pharmaceutiques, le mis en cause a été écroué.

Par ailleurs, les policiers de la 1re Sûreté urbaine du chef-lieu de wilaya ont neutralisé un jeune de 21 ans impliqué dans un acte de vol à l’arraché d’un sac à main ayant fait l’objet de plainte d’une citoyenne le 12 décembre 2019. Les investigations des enquêteurs se sont soldées par la neutralisation du mis en cause en possession de 15 comprimés de psychotropes et 6 450 DA revenu des ventes et une arme blanche.

Le mis en cause a été déféré devant le Parquet pour vol à l’arraché, détention illégale d’arme blanche prohibée de catégorie 6, pratique illégale d’activité pharmaceutique.

Enfin, exploitant des informations crédibles faisant état de la présence d’un jeune homme écoulant de la drogue dans le milieu juvénile de la cité Larbi-Ben Mhidi, les enquêteurs de la 1re Sûreté urbaine du chef-lieu de wilaya ont arrêté le 16 décembre 2019 un jeune homme de 21 ans. La fouille de ce dernier s’est soldée par la saisie de 27 comprimés et une somme de 4 780 DA.

Le mis en cause a été déféré devant le Parquet le 17 décembre 2019 pour «détention illégale à des fins de vente de produits pharmaceutiques à effet de drogue».K. M.

