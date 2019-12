Le procès en appel de l’homme d’affaires Kamel Chikhi, dit «El bouchi», principal accusé dans l’affaire des conservateurs fonciers, a été reporté au 12 janvier prochain par la Cour d’Alger, pour la troisième fois consécutive. Pour rappel, le magnat de l’immobilier a été condamné à une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 10 millions de dinars pour «incitation à l’abus de pouvoir et octroi de pots-de-vin à des fonctionnaires des services de l’urbanisme d’Alger en contrepartie d’indus services». Il est poursuivi avec 12 autres co-accusés dans l’affaire concernant des documents, livrets fonciers et actes de propriété relatifs à la société de promotion immobilière de Kamel «El-Bouchi». Le Parquet de Sidi M’hamed, qui l’avait condamné, avait entre les mains une seule preuve à charge contre les 13 prévenus, poursuivis pour des délits de «perception d’indus avantages», «corruption», «trafic d’influence», «abus de fonction». Des peines allant de 4 à 8 ans de prison ont été, par ailleurs, prononcées le 11 juillet dernier à l’encontre de ses co-accusés. Le tribunal a requis la saisie des biens immobiliers de certains accusés et des membres de leurs familles et des amendes de 500 000 DA.

