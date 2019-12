Dix mois, jour pour jour, que les Algériens ont décidé de sortir dans la rue pour exiger le changement et faire barrage à un cinquième mandat absurde et humiliant. Dix mois, qui ont ébranlé le pays, qui aura tangué au gré de soubresauts incertains.

Et aujourd’hui, l’Algérie se retrouve face à un moment charnière. L’avènement d’un nouveau président élu, malgré les difficultés, impose une nouvelle réalité qui ne devrait pas tarder à avoir des conséquences. Après plusieurs tentatives infructueuses de lancer le processus électoral, ponctuées par un dialogue difficile, voire introuvable avec le Hirak, le scrutin présidentiel est fixé pour le 12 décembre. Avec la participation de cinq candidats. Le 12 décembre, l’élection présidentielle a finalement eu lieu malgré les conditions difficiles et le rejet d’une grande partie des Algériens. Après une campagne plutôt terne et contenue, Abdelmadjid Teboune est élu président de la République, succédant officiellement à Bouteflika. Lors de son discours d’investiture, il tend la main du dialogue vers le Hirak. Un geste qui a été interprété comme une grande volonté d’ouvrir les voies du dialogue pour trouver des terrains d’entente. L’élection du nouveau président est considérée par certains observateurs comme un recouvrement institutionnel, devenu primordial pour le pouvoir. Après une période de flottement périlleux. Le vide dans lequel a basculé le pays aura davantage compliqué la situation, mettant les autres institutions dans l’embarras. Le gouvernement Bedoui, particulièrement rejeté par la population, aura passé dix mois de tension qui ont, malgré les apparences, drastiquement limité son activité. Aujourd’hui, la nouvelle donne post-12 décembre devrait indubitablement avoir un effet sur le mouvement de contestation populaire. Ce dernier semble dans l’expectative d’une action forte de la part du nouveau premier responsable du pays dans le sens de la détente. La question des détenus d’opinion, par exemple, et celle de la liberté de circulation le jour des manifestations, devraient ainsi constituer autant d’éléments pour jauger les intentions du nouveau locataire d’El-Mouradia sur ces dossiers brûlants.

Et pour les mêmes observateurs, le traitement de la crise ne saurait se faire à l’évidence en l’absence des partis politiques traditionnels, notamment ceux de l’opposition.

L’énigme du dialogue

Le président Abdelmadjid Tebboune, qui a d'emblée appelé au dialogue, est aujourd'hui confronté à une situation « héritée » de l'avant-12 décembre. Il est attendu déjà sur les décisions touchant directement les revendications populaires. Le rapport avec le Hirak sera indéniablement le chantier le plus crucial en termes politiques pour le nouveau président Abdelmajid Tebboune. Ce dernier est indéniablement attendu pour ses déclarations et surtout décisions concernant le changement exigé par les manifestants. Quelles seront ses marges de manœuvres dans l'actuel contexte ? Difficile de le savoir avec exactitude dans un environnement complexe, aggravé par dix mois de tension non-stop. La question du dialogue escompté dans sa forme et son fond reste toujours une énigme. Les vendredis en Algérie sont devenus, depuis le 22 février, de véritables moments d'agora politique. Avec une liberté d'expression exaltante. Les manifestants scandent leurs revendications pour de véritables changements pour le pays. Des changements qui vont au-delà des ravalements de façade auxquels s'est habitué le système pour faire face aux crises. Plus que jamais, l'avènement de Tebboune à la tête de l'Etat pourrait constituer une opportunité inespérée pour les forces du changement dans le système pour imposer déjà un tempo qui pourrait être salutaire à long terme.