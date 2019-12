Des moyens considérables ont été mobilisés par les services de la Protection civile de Tipasa, en vue de l’extinction de l’incendie, qui s’est déclaré hier à l’aube, sur les monts de la ville de Gouraya, à l’extrême ouest de la wilaya, a-t-on appris auprès de la direction locale de ce corps constitué. «Tout a été mis en œuvre en vue de venir à bout des flammes, déclarées aux environs de 6h00 à l’aube, au niveau des forêts des monts de Gouraya, à 70 km à l’ouest de Tipasa», a indiqué à l’APS, le chargé de la communication auprès de la direction de la Protection civile, le lieutenant Rabah Bendouha, soulignant la «poursuite, jusqu’à cette heure des opérations, au vu de la difficulté des accès à cette région montagneuse». Au total, 14 camions anti-incendie et 70 pompiers sont mobilisés au titre de cette opération, dont l’encadrement est assuré par le directeur de la Protection civile de la wilaya. Ils sont soutenus, sur le terrain, par des unités de la Protection civile de Blida, Aïn Defla, Chlef, et Alger, a ajouté M. Bendouha. Signalant, en outre, qu’une priorité a été accordée dans cette opération à la protection des «populations de trois douars environnants» eu égard, a-t-il dit «aux conditions climatiques ambiantes, caractérisées par des vents forts propices à la propagation des flammes», est-il précisé. Toujours selon le lieutenant Rabah Bendouha, il s’agit, en l’occurrence, des villages «El Bernous», «Mehaba», et «Irouani», cernés par des forêts denses et aux accès difficiles, sur une trentaine de kilomètres, à la ronde.

«Aucune perte en vies humaines n’a été signalée, jusqu’à l’heure», a-t-il, en outre souligné, au moment où les causes de cet incendie n’ont pas encore été identifiées, a, encore, fait savoir M. Bendouha. <

