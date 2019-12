Le snowboarder américain Chris Corning a remporté le globe de cristal de snowboard Big air dans la nuit de vendredi à samedi à Atlanta (Etats-Unis) grâce à une figure qu’il a été le premier à réussir en compétition.

Corning (20 ans), a réussi un «quad corked 1800 melon», soit quatre sauts périlleux arrière en tournant cinq fois sur lui-même, le tout en tenant sa planche.

Cette prouesse lui a permis de remporter l’épreuve d’Atlanta devant le Canadien Nicolas Laframboise et de glaner le deuxième globe de cristal de Big air de sa carrière (après 2018) dans le stade qui accueille d’habitude l’équipe de baseball des «Atlanta Braves». Chris Corning complète ainsi son palmarès en freestyle (trois globes et un titre de champion du monde en snowboard slopestyle).

Chez les femmes c’est la Japonaise Reira Iwabuchi (18 ans) qui a remporté l’épreuve et un deuxième globe consécutif.

Discipline notée d’un saut réalisé depuis un immense tremplin, le Big air est olympique depuis les Jeux de Pyeongchang en 2018 et avait programmé son calendrier de Coupe du monde très tôt (de fin août à fin décembre), les «riders» se concentrant ensuite sur le slopestyle (succession de figures sur un parcours), également olympique.

