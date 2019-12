Une dizaine de personnes membres d’une association non agréée d’accueil pour enfants aux besoins spécifiques ont été arrêtées, hier, samedi à Constantine pour maltraitance d’enfants autistes, a-t-on appris du président du Réseau algérien pour la Défense des droits de l’enfant NADA, Abderrahmane Arar. Les membres de cette association fictive (des hommes et des femmes), coupables d’avoir battu, violenté et maltraité les enfants autistes gardés dans un établissement non agréé situé dans la ville de Constantine, ont été arrêtés par les services du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Constantine, a précisé à l’APS le président du réseau NADA. Agissant sur la base d’une alerte lancée par le réseau NADA qui a été saisi par un des parents d’enfants victimes de ces violences, les gendarmes ont aussitôt déclenché des investigations et procédé à l’arrestation des personnes impliquées, a-t-on appris du Groupement territorial de ce corps de sécurité. L’opération a permis de «libérer» 31 enfants autistes dont l’âge ne dépasse pas les 13 ans et qui subissaient des violences faites par les membres de ce «réseau criminel» devant être poursuivi pour «tortures, mauvais traitements sur mineurs et violence sur des enfants», a fait savoir la même source, signalant que l’enquête se poursuit et a été étendue à d’autres wilayas du pays où ce réseau aurait des ramifications. Selon le président du réseau NADA, les enfants victimes de ces violences sont gardés dans cet établissement pour des «supposées» prises en charge de durées de plusieurs jours, contre des sommes d’argent que les parents versent à cette association fictive.

A ce titre, M. Arar, tout en rappelant l'existence à Constantine d'un établissement étatique de prise en charge de cette catégorie d'enfants, a appelé à renforcer le contrôle pour protéger cette catégorie vulnérable.

