Le marché couvert implanté à la cité Benboulaïd, réalisé à coup de millions, voire des milliards, est-il condamné à demeurer clos, sans impact sur les habitants du chef-lieu ni sur la commune ? s’interrogent les citoyens.



Plus de 80 000 habitants et après 45 ans de la promotion de leur ville au rang de chef-lieu de wilaya, sont-ils condamnés à subir le diktat des pseudo-commerçants réfutant toute initiative citadine d’activer à l’intérieur du marché et ne cherchant que le gain facile ? La ville dont l’infrastructure est toute nouvelle ne doit-elle pas vivre son réel statut de chef-lieu où il ferait bon vivre ? ajoutent les habitants.

Car au moment où les grands centres urbains du pays ne cessent de comptabiliser la réalisation de centres commerciaux, permettant aux familles et citoyens de faire leurs emplettes quotidiennes, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi des marchés couverts et de proximité demeurent fermés.

Tous ces questionnements ne cessent de préoccuper les habitants du chef-lieu de wilaya tant les réponses tardent à venir et au moment où le chef-lieu est dépourvu de toute dynamique commerciale, contrairement à Aïn Mlila et Aïn Beïda, alors qu’elle dispose de toutes les commodités d’une grande ville, transport urbain, université, instituts de formation, hôtels, nouvelle ville…

Cette situation a eu pour impact le squat des trottoirs et autres lieux publics par les pseudo-commerçants, voire la clochardisation des rues et cités des grands centres urbains tels Oum El Bouaghi et Aïn Beïda.

Car la ville de Aïn Beïda, la plus grande agglomération de la wilaya, n’est pas sorti de l’auberge. Le marché couvert, localisé en plein centre-ville, rue Abbas-Laghrour, construit au 18e siècle est aussi fermé depuis plus d’une décennie.

Une situation que les commerçants de l’informel n’ont pas tardé à exploiter en dépit des mesures entreprises par les pouvoirs publics en étalant leurs marchandises et produits sur les trottoirs. Une situation soulevant aussi des interrogations au sein des habitants qui ne cessent d’espérer l’ouverture de cette structure commerciale pour leur permettre de faire leurs emplettes en toute quiétude et éviter ainsi l’achat de produits et marchandises exposés aux poussière et fumée d’échappement.

Enfin, à la veille de 2020, n’est-il pas impératif pour les communes de Aïn Beïda et du chef-lieu de wilaya de prendre rigoureusement en charge ces structures commerciales, voire les rentabiliser au grand bonheur du citoyen et d’atténuer ainsi le commerce de l’informel qui ne cesse de gangrener l’économie et défigurer les cités et les agglomérations !

