Sur la base de renseignements, les éléments de la brigade mobile des Douanes algériennes de Naama, en collaboration avec ceux de la brigade mixte du même corps de Mecheria, de la Gendarmerie nationale, des services de la prévention et de la sécurité, du secteur militaire et de la sécurité intérieure de l’Armée de Naama, ont procédé ces derniers jours à la saisie de 500 g de kif, dissimulés à bord d’ un véhicule Dacia Logan, lors d’un barrage de contrôle dressé au niveau du carrefour Laricha -Kasdir, situé à 5 km de Naama. La suite de l’enquête s’est soldée par la saisie de 74,5 kg de kif et 80 millions de centimes, dans la commune de Kasdir. Le montant de l’amende encourue est estimé à

85 000 000 DA, indique le communiqué de la Direction régionale des Douanes à Béchar.

R. R.

