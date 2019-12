Une casemate a été détruite vendredi dans la wilaya de Skikda par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement combiné de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 20 décembre 2019, lors d’une opération de fouilles et de recherche menée à Oued Ounine, dans la région de Boulekhrachef, wilaya de Skikda (5ème Région militaire), une (01) casemate pour terroristes contenant des denrées alimentaires et d’autres objets», précise-t-on de même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP «ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6ème RM), 28 individus et saisi 4 véhicules tout-terrain, 40 groupes électrogènes, 18 marteaux piqueurs, 13 kilogrammes et 680 grammes de dynamite et des outils de détonation ainsi que 1,75 tonne de farine», tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Biskra et Hassi Messaoud (4ème RM),

3 personnes et saisi 2.436 bouteilles de boissons et 55 comprimés psychotropes».

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières «ont intercepté 10 immigrants clandestins de différentes nationalités à Aïn Temouchent, Ghardaïa et Souk-Ahras», ajoute le communiqué.

