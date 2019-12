Les services de la Sûreté de daïra de Bordj Menaïel dans la partie Est de la wilaya de Boumerdès ont démantelé récemment un réseau criminel de 14 individus spécialisé dans le trafic de drogues et de comprimés psychotropes, les agressions et les vols. L’information sur cette opération anti-criminalité a été diffusée vendredi dans un communiqué de la Sûreté de la wilaya. Les 14 individus arrêtés par les services de police sont tous originaires de Bordj Menaïel et sont âgés entre 20 et 41 ans. Ils ont été reconnus comme spécialisés dans le trafic de drogue et de comprimés psychotropes, les agressions et les vols, a précisé le chef de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya.

Selon le commissaire de police Abdelkrim Touati dans une déclaration à l’APS, les éléments de la police judiciaire ont pu, sur la base des renseignements et des investigations menées sur les activités de ce groupe criminel, arrêter ces individus en possession de près de 200 comprimés psychotropes et de près de 5 grammes de cannabis, outre la récupération des objets volés (micro-ordinateurs et bijoux en or), ainsi que des sommes d’argent issus de la vente de ces drogues. Après finalisation des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant les juridictions compétentes, selon la même source.

