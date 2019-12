Les services de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) déplore le « retard » enregistré, par la Caisse, dans les DAS et les DAC (déclaration annuelle des cotisations) d’une majorité des entreprises publiques, notamment les administrations (daïras et communes). Ce retard est constaté en dépit de ces appels réitérés pour la « régularisation de leur situation », a expliqué à l’APS Oussama Nememcha. Ce chargé de l’information auprès de la CNAS de Blida a appelé les entreprises à « verser leur cotisations dans les plus brefs délais possibles », en vue de « ne pas entraver le règlement des dossiers des remboursements- maladies, congés-maladies et de retraite notamment ». M. Nememcha a indiqué que la CNAS appelle les entreprises publiques et privées et autres patrons d’effectuer la déclaration des salaires et des salariés (DAS) pour l’année 2019 dans les délais fixés pour l’opération. « Les employeurs sont appelés à effectuer la déclaration annuelle des salaires et des salariés (DAS) à partir du 1er janvier 2020, en vue de permettre à la Caisse de s’organiser et d’actualiser, à temps, les informations relatives aux salaires et aux salariés », a-t-il précisé. Ce responsable a rappelé la mise à disposition de nombreuses facilitations, à cet effet, dont la télé-déclaration (ou déclaration à distance), qui se fait via le téléphone portable ou un ordinateur, H24 et 7j /7. Jeudi dernier, la CNAS de Blida a organisé une journée de sensibilisation avec le thème de «s’adapter à la technologie pour un service publique efficient » et la présentation de l’application « EL Hanaa-mobile », permettant aux assurés sociaux et à leurs ayant droit de suivre leur dossier d’assurance sur leur mobile.

Cette application permet à l’assuré social d’avoir un formulaire d’adhésion à la Caisse, ou de demande de carte Chiffa, mais surtout de se tenir informé des dossiers de remboursement des médicaments, ainsi que les paiements des congés de maladies ou de maternité, entre autres. Cette application est téléchargeable sur le site www.cnas.dz.

A noter l’organisation, par l’agence CNAS de Blida, les 17 et 18 de ce mois, d’une campagne d’information au profit des stagiaires des établissements de la formation professionnelle de la wilaya, sous le signe « l’assurance sociale vous accompagne durant votre cursus de formation ».

Selon M.Nememcha, les stagiaires ont été informés de leurs droits et des remboursements auxquels ils ont droit en cas d’accidents de travail et de « maladies professionnelles, notamment. n

