La direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé la mise en place d’un plan sécuritaire prévoyant une série de mesures préventives, à l’occasion des vacances scolaires d’hiver, afin de réunir les conditions nécessaires au bon déroulement de ces vacances, selon un communiqué publié avant-hier vendredi. « «En raison du trafic routier dense et des nombreux déplacements des citoyens pendant les vacances, la DGSN a renforcé ses effectifs au niveau des espaces publics, des gares routières et ferroviaires et des stations de métro et de tramway, outre la mise en place d’un dispositif sécuritaire mobilisé jusqu’à une heure tardive de la journée au niveau des structures publiques, des parcs d’attraction et espaces de loisirs », a précisé le communiqué.

La DGSN appelle les usagers de la voie publique à la prudence et à la vigilance lors de la conduite et au respect du code de la route notamment dans ces conditions climatiques variables.

Les numéros vert 15 48 et de secours (17) sont joignables 24h/24 pour tout signalement ou renseignement, rappelle la DGSN. n

