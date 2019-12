Reporters : Dans le discours d’investiture du président Tebboune, le Maghreb est très présent. Pourquoi ?

Saïd Hadef : Le contraire aurait été surprenant. L’Algérie doit s’intéresser davantage à ce qui se passe dans son espace géopolitique naturel et chez les pays voisins, avec lesquels l’intérêt est de construire une relation forte et bénéfique à tous. Cet intérêt est d’autant plus obligatoire que nous sommes dans une situation géographique et géopolitique caractérisée par les menaces d’insécurité, voire de chaos pour certains pays, comme la Libye ou de la bande sahélo-saharienne, par exemple.

Il est normal que le nouveau chef de l’Etat évoque avec insistance la politique étrangère.

Les problèmes politiques que le pays a connus depuis des années et la crise politique en cours depuis le 22 février ont étouffé la parole et l’action diplomatique algériennes.

Si M. Tebboune a beaucoup parlé de cette politique étrangère, cela démontre l’intérêt qu’il porte à ce dossier et à l’image de l’Algérie à l’étranger. Les responsables algériens sont devant l’obligation de construire une nouvelle vision politique, soit à l’intérieur ou à l’extérieur.

Un mot sur la question du Sahara occidental qui été évoquée par le président…

Oui, et cela s’explique par le fait connu de tous que le conflit du Sahara occidental est un obstacle à la construction et l’intégration maghrébine, il freine les relations entre l’Algérie et le Maroc.

L’Algérie doit maintenir les relations bilatérales loin du conflit sahraoui.

C’est possible et je pense que c’est ce qui a été dit ou suggéré par le chef de l’Etat quand il a abordé ce dossier. Pour ma part, je pense que les relations entre les deux pays nécessitent une reconstruction, un nouveau souffle. Le conflit sahraoui ne doit pas être une barrière face aux relations bilatérales. L’Algérie et le Maroc ont plusieurs chantiers en commun. Tôt ou tard, les frontières vont s’ouvrir. Tôt ou tard, les tenants du pouvoir algérien et marocain devront trouver les moyens de dialoguer sérieusement pour résoudre ce problème des frontières qui freine le développement dans la sous-région.n

