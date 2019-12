Dans le but d’impliquer les médecins généralistes dans la prise en charge des patients atteints de cancer, du diagnostic jusqu’à la phase de traitement, 30 médecins ont entamé, dimanche dernier, une formation de deux semaines. La période de formation, associant théorie et pratique, se déroule dans l’établissement public hospitalier Mohamed-Boudiaf de Ouargla, selon des responsables de la direction de la santé publique.

La 16e session de formation complémentaire en oncologie est destinée aux médecins généralistes, dans le but d’améliorer la prise en charge médicale des sujets atteints du cancer et faire face au déficit enregistré en la matière, notamment sur le plan de diagnostic précoce du cancer, ce qui réduit les chances de guérison.

La formation, dont le programme a été lancé en 2015, entre dans le cadre du plan national cancer de 2015-2019 qui s’articule autour de la prévention, le diagnostic précoce, la formation et les aspects financiers, est une mise à jour des médecins généralistes, eu égard à leur rôle majeur dans la prise en charge médicale de proximité. Elle concerne les médecins généralistes exerçant dans les établissements de santé publics dans cinq wilayas du sud-est, à raison de 6 médecins par wilaya, à savoir Ouargla, Ghardaïa, Illizi, Tamanrasset et Laghouat. Les médecins poursuivront, au cours de cette session des séances pratiques au niveau du centre de lutte contre le cancer (CLCC) à l’EPH de Ouargla, sur les tumeurs malignes, leurs types, les modalités de diagnostic et du traitement par radiothérapie, comme nous l’explique le chef de service de la prévention auprès de la DSP de Ouargla, Dr. Djamel Mammeri. D’autres praticiens ont également bénéficié, depuis de dimanche dernier et pour deux semaines, de stages théoriques dans d’autres spécialités médicales, notamment l’épidémiologie, la médecine nucléaire, la gynécologie, l’obstétrique et la radiothérapie, etc., qui se déroulent au niveau de l’Institut supérieur de formation paramédicale de Ouargla.

Cette 16e session de formation médicale continue en oncologie est encadrée par les praticiens spécialisés de l’hôpital Mohamed-Boudiaf, notamment des oncologues, hématologues, radiothérapeutes, épidémiologies, gynécologues, gastro-entérologues et autres, selon la même source.

Le nombre de patients atteints de cancer a augmenté considérablement pour cause de diagnostic tardif, d’où la nécessité d’intensifier les actions de sensibilisation liées à cette pathologie, à travers les différents établissements de santé publique. A rappeler que depuis le lancement de ce programme, plusieurs dizaines de médecins généralistes ont bénéficié, depuis 2015, d’une session de formation en oncologie médicale, dans la wilaya de Ouargla, a fait savoir le Dr. Djamel Mammeri. n