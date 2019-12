Selon l’APS, vingt-six wilayas ont confirmé leur participation à l’évènement dont le programme prévoit, entre-autres activités, le calcul mental (Soroban), la musique, la poésie, le monologue, ainsi que des compétitions sportives dont le tennis de table et les jeux d’échecs, a indiqué le chef de service des activités à la direction locale de la Jeunesse et des sports (DJS), Laid Bencheikh. Des communications et ateliers, dont un sur « les voies de dynamisation du Soroban à travers les différents établissements juvéniles », figurent au menu de cette manifestation nationale.

Selon M. Bencheikh, ces olympiades visent l’encouragement de la créativité scientifique et culturelle, l’émulation entre les participants, l’émergence de nouveaux talents pour prendre part aux échanges nationaux et internationaux, ainsi que le renforcement de l’esprit patriotique en milieu de jeunes.

Cet évènement sera sanctionné par une cérémonie de remise de prix d’encouragement aux meilleures œuvres et activités, en plus de l’organisation de circuits touristiques en l’honneur des participants pour leur faire découvrir certains sites touristiques et historiques de la région. n

