Il a été l’auteur du premier but de Manchester City, il a été passeur de l’action qui a ramené un penalty pour son équipe, et il a été un véritable poison pour la défense adverse. Lui, c’est Riyad Mahrez, auteur d’une excellente prestation ce samedi lors du match dans le cadre de la 18e journée de Premier League (Angleterre) disputé face au second au classement, Leicester City, son ancien club. Manchester City a gagné haut la main sur le score de trois buts à un, dans un match d’une grande qualité et dans lequel les coéquipiers de l’algérien ont produit une excellente prestation. Pourtant les choses avaient mal débuté pour les locaux après l’ouverture du score (22′) par le buteur attitré de Leicester City, Vardy. Mahrez égalisait pour Manchester City quelques minutes (30′) après sur une percée sur la droite avant de s’engouffrer et de tirer de la gauche, trompant ainsi l’excellent Schmeichel. A la 43′ , recevant une belle passe de l’algérien, Raheem Sterling est fauché dans la surface et l’arbitre siffle un penalty bien tiré par l’allemand Gündogan.

A la reprise, Manchester City ajoutait un troisième but par Gabriel Jesus sur un excellente passe du maestro belge De Bruyne . La défaite de Leicester City aurait pu être plus lourde si les poulains de Pep Guardiola n’avaient pas raté les nombreuses occasions qu’ils se sont procurées. Avec cette victoire Manchester City revient à une longueur de son adversaire et démontrer ainsi qu’elle n’a pas encore dit son dernier mot dans la course au titre de la Premier League.