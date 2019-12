L’Olympique Médéa, fraîchement sacré champion d’hiver, défendra son titre honorifique à Skikda, lors de la 15e et dernière journée de la phase aller de Ligue 2, prévue dans sa totalité samedi, alors que le «duo» du bas de tableau, USM Harrach et JSM Béjaïa, seront en appel avant l’entame de la phase retour.

L’OM (1er – 31 pts) qui s’est assuré jusque-là une confortable avance, affrontera la JSM Skikda (6e- 20 pts) avec le ferme désir de poursuivre sa belle chevauchée qui le mènera vers la Ligue 1. Son coach, Chérif Hadjar, a tout simplement exigé de signer la 11e victoire de cette phase, chose que les joueurs se sont engagés à réaliser en dépit du problème des salaires toujours en suspens. L’adversaire du jour, «La Rossicada», n’est pas du tout disposé à concéder le moindre point, surtout qu’il ne compte que 4 unités de retard sur la 4e place donnant droit à l’accession. Pour les Skikdis, le danger de l’OM viendra certainement du goléadeor El-Ghomari, auteur d’un triplé lors du dernier match face au MC Saïda (4-1) et qui trône en tête du classement des buteurs avec 10 réalisations. Le WA Tlemcen (2e – 24 pts), actuel dauphin, aura l’avantage d’accueillir un mal classé, le MO Béjaïa (13e – 16 pts) pour faire le plein et attendre du coup une bonne nouvelle de Skikda. Les camarades du buteur Touil, qui visent tout simplement l’accession au palier supérieur, ne sont pas prêts à faire la moindre concession aux hommes de Latrèche dont l’avenir en L2 s’est assombri davantage suite à leur dernière défaite à domicile devant l’USM Annaba (1-2). Pour sa part, le RC Relizane (3e – 24 pts) se rendra à Oran pour y affronter l’ASMO (6e – 20 pts) dans un match à «six points». Les protégés de Meziane Ighil sont conscients de la difficulté de leur tâche devant un adversaire coriace qui joue également l’accession. Le RC Arbaâ, qui partage également la 4e place avec le «Rapid», sera en danger à Saïda face au MCS (10e – 17 pts), pas encore rassuré sur son avenir.

«Ezzerga», version Bouhelal, est en passe d’accomplir une belle saison, mais reste encore fébrile loin de ses bases. Les Saïdis, lourdement défaits à Médéa, doivent se ressaisir au plus vite avant qu’il ne soit trop tard. Le MC El-Eulma (5e – 21 pts), lui, continue inlassablement son ascension vers le haut du tableau. Son déplacement chez l’Amel Boussaâda (14e – 14 pts) est plein d’embûches devant un adversaire en danger de relégation. Les Eulmis tenteront de limiter les dégâts pour pouvoir garder toutes leurs chances avant l’entame de la seconde partie de la compétition. L’USM Annaba (9e – 18 pts) aura la visite de l’AS Khroub (8e – 19 pts) dans une chaude confrontation entre deux clubs de l’Est algérien. Les «Tuniques Rouges», auteurs d’un petit exploit chez le MO Béjaïa (2-1) auront l’appui de leur galerie pour continuer leur belle ascension au classement général, d’autant plus qu’elles ne sont pas trop loin de la 4e place donnant droit à l’accession en L1. Quant au DRB Tadjenanet (12e – 17 pts), il effectuera un périlleux déplacement chez la lanterne rouge, l’USM Harrach (15e – 10 pts). Les Harrachis, qui viennent d’avoir la licence de leur entraîneur Sid-Ahmed Slimani, enfin autorisé à s’asseoir sur le banc de touche, ne jurent que par la victoire afin de s’extirper de cette fatidique dernière place dans laquelle ils se sont enlisés depuis l’entame de la saison. Le «Difaâ», qui reste sur un nul «at home» devant la JSMS (1-1), aura intérêt à renforcer sa défense pour parer à toute mauvaise surprise. Enfin le dernier match de cette ultime journée de l’aller aura pour théâtre le stade de l’Unité Maghrébine de Béjaïa entre la JSMB (15e – 10 pts) et l’OM Arzew (10e – 17 pts). Les hommes du coach suisso-tunisien Moez Bouakaz, qui partagent la dernière place avec l’USMH, sont condamnés à engranger les trois points afin de se réconcilier avec leur public et surtout entamer l’opération «sauvetage», alors que l’OMA tentera de réaliser un «truc» en terre béjaouie.