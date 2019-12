Le pape, qui a accroché avant-hier jeudi au Vatican un gilet de sauvetage d’un migrant noyé en 2019, a lancé un appel pour vider les camps de réfugiés en Libye. « Il faut s’employer sérieusement à vider les camps de détention en Libye » et poursuivre les trafiquants « sans craindre de révéler connivences et complicités avec les institutions », a martelé le souverain pontife. Pour le pape François, qui a fait de la défense des migrants l’une des priorités de son pontificat dès son élection en 2013, « ce n’est pas en bloquant leurs embarcations qu’on résout le problème ». Il recevait jeudi 33 réfugiés d’un camp de l’île de Lesbos (Grèce), arrivés récemment en Italie grâce à un couloir humanitaire organisé par la communauté catholique italienne Sant’Egidio. Le pape a précisé devant eux que le gilet, qui a été monté sur une croix en résine, a été retrouvé en juillet dernier en Méditerranée centrale et appartenait à un migrant anonyme qui est mort noyé. Il a évoqué cette « mort causée par l’injustice », « qui contraint de nombreux migrants à quitter leurs terres » et « les oblige à traverser les déserts, et à subir abus et torture dans des camps de détention ».

Le gilet de sauvetage exposé doit « rappeler à tous l’engagement incontournable à sauver chaque vie humaine, un devoir moral qui unit croyants et non-croyants », a insisté le pape. « Comment ne pouvons-nous pas écouter le cri désespéré de tant de frères et soeurs qui préfèrent affronter une mer en tempête plutôt que mourir lentement dans les camps de détention libyens, lieux de torture et d’esclavage ignobles ? », a-t-il demandé. En avril 2016, le pape s’était rendu sur l’île grecque de Lesbos, en mer Egée, et avait ramené à bord de son avion trois familles musulmanes syriennes. Après la grande crise migratoire de 2015, la Grèce est redevenue en 2019 la principale porte d’entrée en Europe des demandeurs d’asile. Plus de 55.000 demandeurs d’asile sont arrivés par les îles grecques en 2019, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). La police a utilisé avant-hier jeudi des gaz lacrymogènes pour disperser des demandeurs d’asile protestant contre leurs conditions d’accueil dans le camp surpeuplé de l’île grecque de Samos, l’une des cinq îles en mer Égée face à la Turquie qui dispose d’un centre de réception des demandeurs d’asile.

