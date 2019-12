La JS Kabylie prend « très au sérieux» la rencontre de samedi face au NC Magra pour le compte de la 15e et dernière journée de la phase aller du championnat Ligue 1, a indiqué, jeudi, l’entraineur Hubert Vélud, lors d’un point de presse organisé au stade du club à Tizi Ouzou.

«C’est très important pour nous de gagner ce match contre le NC Magra, une équipe qui réalise de bons résultats et que nous allons prendre très au sérieux», a déclaré Vélud estimant qu’une victoire permettra, de «stimuler l’effectif en prévision de la rencontre face au Raja Casablanca» dans le cadre de la 3e journée de la ligue des champions africaine, prévue vendredi prochain. Se disant «soulagé que ça soit le dernier match à huis-clos pour la JSK», le technicien français a indiqué que son équipe devra faire preuve de «beaucoup de volonté et de combativité» contre le NC Magra. Interrogé sur le mercato d’hiver, Vélud s’est dit «pour la promotion de ceux qui font déjà partie de l’effectif du club», sans exclure un probable recours au recrutement.

«Au vu des ambitions de la JSK qui dispute plusieurs compétitions à la fois, il est possible, cependant, de regarder du côté du recrutement», a-t-il soutenu indiquant qu’une «réflexion sera engagée sur le sujet après le match contre le Raja».

