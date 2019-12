Les sapeurs-pompiers ont secouru entre mercredi soir et les premières heures de jeudi neuf (9) personnes à Mila à bord de leurs véhicules encerclées par les flots et la boue charriée par les eaux suite à une pluie diluvienne qui s’était abattue sur la wilaya, apprend-on auprès de la direction de la Protection civile.

Dans la commune de Baïnane, quatre personnes à bord d’une voiture piégée par la boue et les eaux en furie ont été secourues près de la mechta El-Bahloul, ainsi que deux autres personnes dont le véhicule a été immobilisé par les boues à Hammam Béni Haroun dans la commune de Hemala, indique-t-on de même source.

Dans la commune d’Oued El Athmania, les pompiers sont intervenus au lieudit Ain Beidha, sur le chemin de wilaya 135

(CW-135), pour sauver deux passagers qui étaient à bord d’une voiture emportée par les eaux d’un oued. Un passager s’était agrippé à un arbre, alors que le second s’était cramponné à un poteau électrique, tandis que la voiture a fini par disparaître emportée par les eaux en furie, relève-t-on.

Dans la commune de Mila, un automobiliste encerclé par les eaux et la boue à la cité 240 logements a été également secouru.

Des infiltrations d’eau ont été enregistrées dans une maison de jeunes, deux habitations et le rez-de-chaussée d’un immeuble de la cité Thenia, au chef-lieu de wilaya, ainsi que dans les cités Boufouh et El Aouamer, signale la même source, faisant état de la perte de 600 poulets dans une basse-cour de la commune de Zaghaïa où des infiltrations ont été signalées dans trois habitations.

Les agents de la Protection civile sont également intervenus dans la commune de Teraï Baïnane pour pomper les eaux infiltrées dans deux habitations, souligne-t-on de même source, ajoutant que des infiltrations ont été également enregistrées dans deux bureaux de poste de la commune de Grarem Gouga.

