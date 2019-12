Le gouvernement libyen d’union nationale (GNA) a demandé hier vendredi à cinq «pays amis», dont l’Algérie, l’instauration d’accords sécuritaires bilatéraux pour l’aider à repousser l’offensive du maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli.

Dans des lettres adressées aux dirigeants de l’Algérie, des Etats-Unis, Royaume-Uni, Italie et Turquie, le chef du GNA, Fayez Al-Sarraj, exhorte ces «pays amis à activer les accords de coopération en matière de sécurité», selon un communiqué. Le but est de «repousser l’agression de tout groupe opérant hors de la légitimité de l’Etat, pour maintenir la paix sociale et parvenir à la stabilité de Libye», selon le communiqué du GNA, basé à Tripoli. M. Sarraj a appelé les cinq pays «à coopérer et se coordonner» avec le GNA dans la lutte contre «les organisations terroristes, notamment l’Etat islamique (EI) et Al-Qaïda». L’offensive lancée début avril par le maréchal Haftar a fourni à ces groupes «l’opportunité et le climat appropriés pour revenir en Libye où leurs activités ont décuplé», assure le GNA dans son communiqué. M. Sarraj appelle aussi à intensifier la coopération dans la lutte contre l’immigration clandestine, contre la criminalité organisée et le trafic d’êtres humains. Cet appel intervient au lendemain de l’annonce par le GNA de la «mise en œuvre» d’un accord de coopération militaire signé récemment avec la Turquie, ouvrant la voie à une intervention plus directe d’Ankara en Libye.

La mission de l’ONU en Libye (Manul) a réagi sur son compte Twitter à l’annonce faite jeudi de la «mise en œuvre» de l’accord avec Ankara, regrettant «l’ingérence étrangère croissante en Libye» et estimant qu’une «solution politique est la seule solution à la crise».

En face, les troupes pro-Haftar sont soutenues notamment par les Emirats arabes unis et l’Egypte. La Russie et la France sont elles aussi accusées de soutenir le maréchal, du moins sur le front diplomatique. Selon les derniers chiffres vendredi de l’ONU, les combats ont fait au moins 284 morts et 363 blessés parmi les civils, depuis le début le 4 avril du conflit armé qui a contraint plus de 140 000 Libyens à se déplacer.

Articles similaires