La comédienne Claudine Auger, qui accéda à une notoriété internationale en devenant la première James Bond girl française dans «Opération tonnerre» en 1965, au côté de Sean Connery, est décédée mercredi à 78 ans, a annoncé jeudi l’agence Time Art.

Elle s’est éteinte à Paris, a précisé l’agence artistique qui la représentait.

Celle qui a débuté dans de petits rôles aux côtés de Romy Schneider et Alain Delon («Christine» de Pierre Gaspard-Huit – 1958) puis chez Cocteau («Le testament d’Orphée»), est principalement connue pour son rôle dans la franchise James Bond. Bien avant Léa Seydoux, Eva Green et Carole Bouquet, autres James Bond girl françaises, Claudine Auger a été Domino, qui aide l’agent 007, incarné par Sean Connery, à mettre à bas l’organisation criminelle dirigée par son ancien amant.

La jeune actrice, au grain de beauté sous la lèvre, avait remporté le casting devant notamment Raquel Welch, Faye Dunaway et Julie Christie. Pour elle, face à Sean Connery, le personnage de Domino, initialement italien, était devenu français.

Née en avril 1941, Claudine Auger a commencé sa carrière dans le mannequinat, devenant miss Cinémonde 1957, du nom d’une revue en vogue, puis représentant la France au concours de miss Monde. Elle décrochera le titre de première dauphine en 1958.

En parallèle, cette «reine de beauté» prend des cours de théâtre et après plusieurs petits rôles au grand écran et sur les planches se fait connaître en France, en 1962 dans «Le masque de fer» avec Jean Marais. Sans surprise, l’année 1965 marque un tournant avec le rôle de Domino dans le film de Terence Young. Ses apparitions en maillot de bain blanc et noir et en combishort blanc, aux côtés de l’agent 007, entrent dans la légende.

Pour elle, jouer au cinéma dans les aventures de 007 ou «jouer du Molière», c’était «un jeu, la même chose», confiait l’actrice, interrogée à la télévision en 1965.

Articles similaires