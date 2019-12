Les deux internationaux algériens : Riyad Mahrez (Manchester City/Angleterre) et Youcef Belaïli (Ahly Djeddah/Arabie saoudite), ont été nommés pour le trophée du but de l’année, par la Confédération africaine de football (CAF), dans le cadre de la 28e édition de CAF Awards.

Mahrez a été retenu pour son but en demi-finale de la CAN-2019 face au Nigeria (2-1), inscrit sur coup franc direct dans le temps additionnel, et Belaïli pour sa réalisation contre la Guinée (3-0) en 1/8es de finale de la même épreuve, marquée dans un angle fermé. Quatre autres buts ont été retenus par l’instance africaine, il s’agit de la Sud-africaine Amanda Mthandi face au Zimbabwe (tournoi de la COSAFA), le Malien Abdoulaye Diaby face à la Mauritanie (CAN-2019), le Malien Amadou Haidara face à l’Angola (CAN-2019), et le Congolais Idris Mbombo (Al-Hilal du Soudan) face à Nkana FC (Coupe de la Confédération). Le vote se fait auprès des internautes sur le site de la CAF.com. Mahrez et Belaïli sont également nommés au titre du meilleur joueur africain, en compagnie d’un autre international algérien Ismaël Bennacer (Milan AC/ Italie), selon la liste des dix finalistes dévoilée dernièrement par la CAF. Belaïli figure dans la liste des 5 nominés dans la catégorie du joueur africain interclubs de la CAF, lui qui avait remporté la Ligue des champions d’Afrique avec son ancien club l’ES Tunis. Rappelons que le sélectionneur national Djamel Belmadi, qui a mené les Verts à remporter la CAN-2019 en Egypte, est nommé pour le trophée du meilleur entraîneur, au même titre que le coach du Sénégal, finaliste de la CAN-2019, Aliou Cissé, ou encore le Tunisien Moïne Chaâbani, qui a conduit l’ES Tunis à remporter les deux dernières éditions de la Ligue des champions. La cérémonie de la 28e édition de CAF Awards, aura lieu le mardi 7 janvier 2020 à l’hôtel Citadel Azur de Hurghada (Egypte).

