Moscou ne souhaite plus rejoindre le Groupe des Sept (G7), la Russie ayant d’autres priorités, a annoncé vendredi le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov. Il existe d’autres plateformes sur lesquelles des problèmes graves sont abordés, notamment le G20, les formats d’intégration eurasiatique et les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), a-t-il déclaré lors d’un séminaire du groupe de réflexion Valdai Discussion Club. Selon M. Ryabkov, la Russie comprend que le G7 conserve sa valeur, bien que la nature de ses activités soulève de nombreuses questions. Par ailleurs, la Russie refuse toute condition préalable à son retour au sein du groupe. La Russie faisait partie du Groupe des Huit avec les Etats-Unis, l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Canada et le Japon, mais son adhésion a pris fin après le rattachement de la péninsule de Crimée à la Russie en 2014.

Articles similaires